加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

哺集乳室逾4000處 線上地圖快速掌握位置路線

2025/6/30 17:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北30日電）多數媽咪希望讓寶寶喝母乳增強抵抗力，為了讓哺乳媽媽外出也能輕鬆哺乳，全國設置逾4000處哺集乳室，國健署提供「哺集乳室地圖」及LINE官方帳號，助快速掌握位置及路線。

「公共場所母乳哺育條例」於民國99年立法通過，保障在公共場所公開哺餵寶寶母乳，任何人不得禁止、驅離或妨礙，並規定符合一定面積公共場所，應設置哺（集）乳室，同時鼓勵業者自願設置哺集乳室，明確規範哺集乳室除專供媽媽們哺乳或集乳使用外，不得作為其他用途。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿表示，哺餵母乳對孩子成長好處多多，鼓勵媽媽哺餵母乳。透過「哺集乳室地圖」，民眾可透過手機定位查詢附近哺集乳室及樓層，或在外出前針對預定前往的鄉鎮市區做查詢，得到前往哺集乳室的交通路線。

根據國健署統計，113年底全國總共有4049處哺集乳室，包括特定公營場所、鐵路車站、航空站、捷運交會轉乘站、旅館、百貨公司及零售式量販店等公共場所。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

依據公共場所母乳哺育條例應設置的哺集乳室共2698處。另外，國健署及各縣市衛生局（所）持續推動法定外自願設置哺集乳室場所，如學校、醫療院所及企業職場等，共計1351處。

吳昭軍表示，民眾若有母乳哺育相關問題，可參考國民健康署孕產兒關懷網站提供母乳哺育宣導影片，及各縣市哺乳課程或支持團體資訊。（編輯：管中維）1140630

#吳昭軍
#衛生局
#衛生福利部
吳昭軍
公費HPV疫苗9月擴大施打納國中男生 估9萬人受惠高溫炎熱 掌握「涼、補、心」預防熱傷害
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：