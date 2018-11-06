蔡英文：選舉就是要證明政府的改革是對的

年底選舉將到，民進黨主席蔡英文（中）6日前往宜蘭，為民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（中左）等綠營五合一參選人輔選。中央社記者沈如峰宜蘭攝 107年11月6日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）民進黨主席蔡英文今天在宜蘭輔選時強調，中央執政2年多來，台灣經濟穩定，大建設也將啟動，年底選舉就是要證明政府的改革是對的、改革是重要的、改革也不能走回頭路。

蔡英文上午前往宜蘭，為民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀等綠營五合一參選人輔選。

蔡英文在參與宜蘭縣水利工作人員後援會成立大會致詞時表示，中央執政2年多來，政府都在進行年金改革、黨產處理以及轉型正義的事。很多人都認為，年金改革一定會得罪很多人，為何要現在做，她要向人民報告，年金若不改革，國家財政就會破產，屆時就要全民負擔，所以一定要改革，讓年金不會變成國家財政的黑洞。

蔡英文說，年金改革做完，國家財政才會穩定，這樣才可以有錢投資與建設台灣。以今年統計看起來，台灣的薪資水準是在往上走，這是很多年來不曾見過的事，這是因為政府財政穩定，可以支持公務人員加薪，進一步帶動全台灣企業的加薪。

蔡英文進一步表示，政府沒有受到年金破產威脅，才有錢從事建設，去年提出前瞻基礎建設計畫。過去國際上很多人在說，台灣經濟發展遇到瓶頸無法往上衝，原因就是政府對基礎建設投資不夠，軌道、鐵路、治水投資都不夠，所以政府才提出8年8800多億預算，就是要做好台灣基礎建設，下一代經濟發展才有好基礎。

蔡英文說，現在政府有這個預算，就可以大建設、大投資台灣。

蔡英文認為，年底選舉就是要證明一個價值，那就是政府的改革是對的、改革是重要的、改革不能走回頭路；也要證明另一個價值，那就是建設需要中央與地方配合，也需要實實在在的人來執行大建設。

因此，她要推薦從基層出身、肯做事的陳歐珀，呼籲選民讓他當選，延續宜蘭民主聖地品牌，也希望大家共同守護台灣民主價值。（編輯：唐聲揚）1071106