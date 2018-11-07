賴揆：積極推動加入CPTPP 台灣產業更具競爭力

行政院長賴清德（左2）7日與中華民國工業區廠商聯合總會進行座談時表示，政府積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），盼讓企業投資台灣可布局全球，使台灣產業更具競爭力。中央社記者郭日曉攝 107年11月7日

（中央社記者顧荃台北7日電）行政院長賴清德今天表示，政府積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），盼讓企業投資台灣可布局全球，使台灣產業更具競爭力。

賴清德下午與中華民國工業區廠商聯合總會進行座談。

賴清德致詞時表示，總統蔡英文就職兩年多來，拚經濟是政府最重要的政策，並提出新經濟3大方向，包括前瞻基礎建設、五加二產業創新與新南向政策。他也親自主持加速投資台灣專案會議，至今共開會25次，推動軍公教加薪、減稅、鬆綁法令等，解決企業投資障礙。

賴清德指出，政府最終的理想，是要讓企業能立足台灣、布局全球，因此突破關稅壁壘就很重要，行政院積極推動加入CPTPP，未來希望企業投資台灣，可布局全球，讓台灣產業更具競爭力。

賴清德說，對於工業區廠商聯合總會的建言，他也一一回應，如解決五缺問題，以及正在研擬讓海外資金有適當管道回台投資與投資抵減等。

中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻表示，這兩年面對國際環境挑戰持續升高，如美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、國際保護主義崛起、中國對台灣打壓、美中貿易戰等，台灣必須嚴肅面對。

秦嘉鴻說，新政府執政兩年多來，實施勞基法修正、年金改革與推動綠能等政策，為台灣帶來深遠影響，也是台灣永續發展的重要決策，肯定政府勇於擔責任事，也希望政府在重要制度修正及實施政策時，應考量現狀，採取彈性對策，加強與產業界溝通，將對企業的衝擊降到最低，避免對台灣經濟造成不良影響，例如一例一休立法不甚周延，就是給政府最好的警惕。

秦嘉鴻建議，政府應對官員圖利罪明確立法，面對國際環境不利的衝擊與激烈競爭，希望政府掃除障礙，提出具體政策，讓企業有安心投資經營的環境。在環保、勞安等法規調整與企業需求不吻合時，期盼政府對企業用輔導代替懲罰，創造企業、政府、勞工與社會四贏局面。（編輯：李信寬）1071107