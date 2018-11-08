傳經援尼國讓台外交陷尷尬 外交部：不實消息

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）媒體報導，台灣經援尼加拉瓜奧蒂嘉獨裁政權，讓台灣人權外交陷尷尬。外交部今天澄清表示，台尼各項合作計畫過程公開透明，也沒有所謂人權外交陷入尷尬的狀況。

網路媒體上報報導，與薩爾瓦多斷交後，台灣決定將原本用在薩國的經援計畫轉移至尼加拉瓜，總金額約290萬美元；奧蒂嘉（Daniel Ortega）政權以軍警掌控國家並壓制媒體，被貼上「獨裁者」標籤，台灣援助尼國，讓台灣推動人權外交的形象陷入尷尬。

外交部回應表示，與中美洲友邦尼加拉瓜邦誼篤睦，長久以來維持密切、良好的合作關係，各項合作計畫都經雙方政府共同討論後逐期執行，過程公開透明，符合相關援外規範，獲尼國肯定，國際社會也對台灣協助尼國社經發展、改善當地人民生活表示支持。

外交部強調，沒有所謂「我國人權外交陷尷尬」，並呼籲請相關媒體勿轉載不實消息或謠言，以免混淆視聽、誤導民眾。

外交部先前表示，經評估後，原本在薩國的6項合作計畫轉移到尼加拉瓜，包括家庭水產養殖、海水魚養殖、健康蔬果種植、農產品生產及商業發展、一鄉鎮一特產、地理資訊系統。

負責執行計畫的國合會指出，這6項移轉到尼加拉瓜的合作計畫，10月起陸續啟動，預計2021年年底前陸續執行完畢，計畫經費為新台幣9000萬元。（編輯：林淑媛）1071108