政院台鐵體檢小組：台鐵應速設安全專責單位

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）台鐵普悠瑪事故後，行政院成立「台鐵大體檢專案小組」，今天召開會議，做出包括台鐵應儘速成立安全專責單位，以及要求台鐵檢討如何提升ATP（自動防護系統）妥善率等結論。

行政院10月26日成立台鐵大體檢專案小組，由政務委員張景森擔任召集人，交通部長吳宏謀擔任副召集人，並邀集國發會、經濟部、工程會、財政部、人事總處、主計總處等單位，加上機電、土建軌道、營運、管理等領域的專家與台鐵基層員工共同組成。

台鐵大體檢專案小組晚間透過新聞稿表示，今天召開第3次專案會議，針對台鐵永續經營策略及財務改革行動方案、普悠瑪ATP及監控系統連結的診斷、諮詢小組組成及運作方式等3項議題進行討論。

台鐵大體檢專案小組指出，會議結論包括交通部應儘速確認台鐵在運輸市場的定位，以利台鐵局調整營運策略（包括未來購車計畫、人力配置與組織架構）；台鐵未來應採資產與營運切割，作為長期財務問題解決之道；台鐵局應儘速成立安全專責單位；體檢小組後續將研議票價機制、虧損與法定優待補貼等議題。

另外，有關普悠瑪ATP及監控系統連結的診斷，體檢小組除要求台鐵局於11月底前完成遠端監視系統配線銜接與檢測工作、儘速研提改善訊號過多的期程之外，也應檢討如何提升ATP妥善率。

同時，體檢專案小組表示，專案小組底下設置諮詢小組，由交通部政務次長王國材擔任執行長，邀請專家、學者會同台鐵局、鐵道局人員成立土木軌道與系統整合、機電、營運、組織管理等4個分組。

專案小組表示，後續各分組將針對行車事故系統分析與安全管理體系升級、車輛採購與列車車輛異常狀況、維修制度、運轉系統、軌道系統安全、整體組織效能等進行檢討。

台鐵6432車次普悠瑪列車10月21日在宜蘭新馬站附近出軌，造成嚴重傷亡。行政院除成立台鐵大體檢專案小組，也成立「1021鐵路事故行政調查小組」，進行事故原因調查。（編輯：李信寬）1071109