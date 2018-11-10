民進黨重兵回防雲嘉 打政績團結牌抗韓流

（中央社記者葉素萍台北10日電）選舉倒數2週，民進黨主席蔡英文11日將走訪雲林縣、嘉義縣市，為黨籍候選人拉抬；雖然雲林女婿韓國瑜的「韓流」掀起聲勢，但民進黨評估，雲嘉嘉不受影響，選情相對穩定。

選舉衝刺期，民主進步黨中央規劃的「改革不回頭、鬥陣顧台灣」系列造勢大會，11日將推進到雲嘉嘉，總統兼民進黨主席蔡英文將與行政院長賴清德合體，輔選黨籍縣市長參選人。

中國國民黨的高雄市長候選人韓國瑜是雲林西螺女婿，今天上午到雲林縣西螺和參選雲林縣長的張麗善合體造勢，拉抬選情。

民進黨在雲林的選情，曾經一度緊張，一來是綠營內部心結，二來是張麗善的胞兄張榮味入監所致，但黨內評估選情已回穩。

張麗善繼2014年以5.7萬票輸給對手李進勇後，這次兩人二度交手，張麗善辭去立委職務，為選戰奮力一搏。

民進黨輔選人士分析，張麗善「已經把所有牌打完」，張榮味官司打了十幾年，7月入監，說政治迫害沒有道理，張麗善最後還是可能會訴諸悲情牌，但是「邊際效應已經很低」。

民進黨副秘書長徐佳青指出，尋求連任的雲林縣長李進勇選情相當穩定，領先幅度比民調誤差範圍還多；雲林明天這場大型造勢活動，也預計安排李進勇與立法委員劉建國、曾擔任過雲林縣長的立法委員蘇治芬同台，展現大團結氛圍。

至於嘉義縣長選情，民進黨的翁章梁對上國民黨的吳育仁，以及曾任嘉義縣副縣長、以無黨籍身分參選的吳芳銘。徐佳青說，吳芳銘雖然脫黨參選，但影響不到綠營的結構，「吳芳銘拉到的是藍營的選票」。

徐佳青說，嘉義縣選情很穩定，翁章梁的選戰節奏、綠營在此區的選票結構，未受影響。

至於嘉義市，尋求連任的民進黨嘉義市長參選人涂醒哲選情原先不被看好，但黨內指出，他挺過換將風波，治水政績通過8月水災考驗，之後又主打嘉義市鐵路高架化動工、污水下水道突破零用戶接管率等政績牌扭轉逆勢。

藍營則是前嘉義市長黃敏惠代表國民黨，以及與國民黨分道揚鑣脫黨參選的蕭家班、嘉義市議長蕭淑麗相爭，陷入分裂局面。

徐佳青指出，涂醒哲選情穩定領先，但領先幅度還不夠大，這是事實；不過，蕭淑麗與黃敏惠之間的糾纏如火如荼，也讓涂醒哲可以繼續呈現自己的個人政績，選情有一定的穩定度。（編輯：謝佳珍）1071110