4成國軍福利站連續3年短絀 立院：應檢討

（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院最新報告指出，全台49處國軍福利站中，民國106年度各站平均年營業額只有新台幣700多萬元，且逾4成福利站連續3年營運短絀，福利站的經營策略應檢討並研謀改善。

立法院預算中心最新出爐的「國軍生產及服務作業基金108年度預算評估」報告指出，國軍福利相關事業單位中，包括營區內營站94個、營區外福利站49個，108年度預算案中，福利站及營站販售福利品預計收入4億9173萬元，雖與107年度的4億9605元相當，但有部分福利站營業額偏低，應檢討經營策略並改善。

報告指出，國防部在營區外設置福利站的目的，是為提供國軍官兵、榮民、備役軍人及眷屬等特定身分消費者採購日常生活必需品，營運採自給自足、自負盈虧等方式運作。但近年因國軍單位裁減、眷村遷移、同業競爭等影響，福利站營運狀況欠佳。

報告指出，以106年度為例，各地區福利站49處業務收入合計3億4549萬元，平均各站年業務收入只有705萬元，遠低於國內便利商店平均每家店面2000多萬元的營業額，且106年度業務短絀達3753萬元，是近5年新高。

報告指出，依國防部福利總處「福利站設、廢站執行要點」規定，連續3年營運未達損益兩平的福利站，應主動檢討減併、遷站或廢站；但全台49處福利站中，連續3年收支短絀的就多達21站，占比達42.86%。

報告指出，各福利站設置雖有政策性考量及目標族群，但在國內大型賣場、連鎖超市與便利超商廣設之際，加上網購日益盛行，福利站不再具有消費便利性及經濟性等競爭優勢，經營策略顯待檢討，並研謀改善。（編輯：林興盟）1071110