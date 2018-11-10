海軍高球場擬汰換電動汽車 價高恐待斟酌

（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院最新報告指出，海軍左營高爾夫球場民國108年度規劃將兩輛客貨兩用車汰換為電動汽車，每輛預算新台幣150萬元，遠高於客貨兩用車的70萬元，是否符合所需恐待斟酌。

立法院預算中心最新出爐的「國軍生產及服務作業基金108年度預算評估」報告指出，國防部為辦理軍品生產、提升醫學教育及研究、提供國軍與民眾醫療與官兵服務、推展國軍福利及文教、提倡軍人儲蓄、照顧基層官兵等，設立國軍生產及服務作業基金。

報告指出，該基金服務事業108年度的「固定資產之建設、改良與擴充」中的「交通與運輸設備」編列1966萬元，其中520萬元是規劃在清泉崗高爾夫球場汰換客貨兩用車一輛、左營高爾夫球場及海軍營運中心汰換電動汽車共3輛。

報告指出，雖然行政院鼓勵各機關公務車汰換時，優先考量電動車，但各機關仍宜依照實際需求，確實評估所需車種。依108年度共同性費用編列基準表規定，小客貨兩用車編列預算基準為70萬元，5人座電動汽車編列基準為150萬元。

報告指出，清泉崗及左營高爾夫球場現有客貨兩用車共計4輛，且車齡高達21年、故障率高，因此規劃在108年度汰換。其中清泉崗球場編列70萬元，汰換客貨兩用車一輛，左營球場及海軍營運中心則全數汰換為電動汽車，每輛預算150萬元，合計編列450萬元。

報告指出，高爾夫球場現有車輛為客貨兩用車，用途包括球客載送、營運用品採購、公文物品運送等，非單純載送人員使用，左營球場卻規劃將兩輛客貨兩用車全汰換為電動汽車，且每輛價格150萬元遠高於客貨兩用車的70萬元，是否確實符合球場所需，恐有疑慮，允就汰購車種的妥適性再予審酌。（編輯：張均懋）1071110