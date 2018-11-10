長照發展 陳其邁改善制度韓國瑜提老青配對

（中央社記者張榮祥高雄10日電）台灣面臨高齡化社會，如何籌措長照資源及培育人才，國民黨高雄市長候選人韓國瑜認為可透過全台老青配對解決，民進黨市長候選人陳其邁則說，改善長照制度，讓人願意投入市場。

高雄市長選舉公辦政見發表會今天下午登場，輔英科技大學校長顧志遠提問，台灣面臨高齡化社會，雖有長照2.0政策，但長照資源如何籌措及人才培育，是未來高雄市長的挑戰。

韓國瑜指出，未來高雄市長最大問題就是錢真的不夠，舉債上限快滿了，只剩500億元的空間，長照要用多少錢？

他表示，每位老人心中都有一段美麗感人的故事，因年紀老了不被重視，但老人如何得到應有照顧，又要不花錢，難度很高。

韓國瑜說，他若當選高雄市長，將會推動全台灣老青透過里長配對，讓怕寂寞的老年人和怕沒房子住的年輕人結合，這是一個方式。市府也可發放感謝金，請健康老人照顧身體差的老人。另外，還能結合社會資源，利用閒置蚊子館和教室，讓老人得到照顧。

陳其邁則指出，高雄長照人員一年缺額約1200人，而經市府社會局和衛生局訓練取得執照一年約有1000人，但真正投入市場只有3成，問題出在長照待遇及工作環境不佳，長照制度必須改善，讓人願意投入長照市場。

他表示，現有6校7系一年相關畢業生有1870多人，讓這些人都投入到醫院，如何讓人才在工作場域有機會，及照顧分攤、長照給付等非常重要。

陳其邁說，長照預算分配後必須加強執行力，高雄執行長照預算一年約35億元，中央補助32億元，得快速擴充社區關懷據點，他主張4年內擴充到500個社區關懷據點，且拜託學校開設專班、增加招生，鼓勵學子投入職場，讓整合性醫療落實到社區。（編輯：陳政偉）1071110