帛琉總統來台訪問 將拜會蔡總統並參訪花博

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）外交部今天表示，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）來台進行國是訪問，將拜會總統蔡英文、接受軍禮歡迎；訪台期間也將參訪2018年台中世界花卉博覽會。

外交部發布新聞稿表示，雷蒙傑索應中華民國政府邀請，10日至14日率團來台進行國是訪問；外交部對此表達歡迎。這是雷蒙傑索自民國105年5月率團來台出席第14屆正、副總統就職典禮後，再度來台進行國是訪問。

外交部指出，雷蒙傑索訪台期間除拜會蔡總統，接受軍禮歡迎與國宴款待外，也將拜會立法院長蘇嘉全；另外，外交部長吳釗燮也將款宴接待雷蒙傑索訪團。

外交部表示，訪賓在台期間將赴台南參訪工業技術研究院及行政院農業委員會水產試驗所，了解台灣太陽能儲電系統與海水繁養殖技術發展。雷蒙傑索伉儷也參訪台中花博，並與台中市政府針對營運花卉展示經驗交換意見。

外交部說，雷蒙傑索為太平洋地區資深政治領袖，長期支持台帛邦誼不遺餘力，帶領帛國政府為台灣參與國際、區域組織執言。兩國多年來在醫療衛生、潔淨能源、農技合作、人才培育訓練等領域進行合作。

帛琉是台灣6個太平洋友邦之一。（編輯：張均懋）1071110