保障勞工直接民權 立院籲公投日列應放假日

（中央社記者王承中台北11日電）立法院法制局研究指出，今年選舉出現60萬名具公投權但不具選舉權的民眾，但現行法律卻未明定公投日為政府指定應放假日，恐影響勞工公投意願，建議修法將公投日列為應放假日。

根據立法院法制局11月提出的「未具選舉權之公民投票權人，於投票日的勞動休假日權益研析 」報告，2018年地方選舉即將在24日舉行，10案全國性公投將於同日舉行投票。由於公投年齡降至18歲，但法律規定，年滿20歲才有選舉權，造成今年選舉出現具公投權但不具選舉權的民眾多達60萬人，這批首投族在投票當日的放假適法問題，引起各界廣泛討論。

報告指出，為彰顯及強化勞工行使直接民權，建議勞基法中各類公職人員選舉罷免與公投投票日，明定為應放假日。公投法修正後，門檻大幅下降，在可預知的未來，公投案不可避免有大幅增加情形。公投是國民行使直接民權的重要方式，任何可能影響公民投票的因素，均應予以排除。

報告指出，現行勞基法對於總統副總統、各類公職人員選舉罷免與公投投票日放假的依據，以「經中央主管機關指定」為準，並於立法說明表達「所定其他中央主管機關指定應放假之日，係指各類公職人員選舉罷免投票日」，但卻未明定「公民投票日」亦得為經中央主管機關指定應放假之日。

報告指出，依現行法規，若勞動部未將公民投票日指定為應放假日，則年滿18歲但未滿20歲、且24日依班表為應出勤日的勞工，包括公民投票權及工資、工作時間、休息、休假計算等相關權益，將可能受損，或甚而影響「首投族」投票意願，讓公投法降低年齡的美意大打折扣。

報告指出，為符合法律明確性原則，並基於選舉罷免及公民投票均為民主國家的常態，且為憲法明定的國民參政權，為彰顯及強化勞工行使直接民權的意旨，建議修改勞基法第37條為「總統副總統選舉罷免投票日、各類公職人員選舉罷免投票日、公民投票日、內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他經中央主管機關指定應放假日，均應休假」。（編輯：楊凱翔）1071111