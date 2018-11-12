爭取主辦全球宗教自由會議 外交部：正與美討論

（中央社記者王承中台北12日電）由美國發起的全球宗教自由部長級會議7月落幕，外交部次長謝武樵今天表示，有跟美方討論下次會議由台灣主辦，而美方也注意到台灣是人權民主的典範，是很合適的地點。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部進行「美國期中選舉結果以及中美貿易戰對台美中三邊關係的影響評估」專題報告。

民主進步黨立委王定宇出席質詢時表示，美國在今年7月曾經主辦全球宗教自由部長級會議，是否有聽說要在亞太、印太地區主辦，並希望台灣主辦一場國際宗教自由的論壇或會議，這個要爭取，因為到時會有各國代表前來。

列席備詢的謝武樵表示，台灣是亞太地區民主自由、宗教自由的標竿，確實現在有在討論，政府也歡迎有這樣的機會，也正在考慮，會跟美方密切聯繫。

謝武樵在會後受訪表示，政府確實和美方有討論這個議題，美方也注意到若在亞洲辦的話，台灣是人權民主一個典型的典範，是很合適的地點，政府也很贊成，這是一個意見交換，政府持開放態度，若能夠辦的話，也會爭取。

謝武樵說，目前還沒有明確的時間，都還在規劃，就是美方有這個構想，也徵詢相關國家，至少台灣已初步表示，如果要到台灣舉辦，台灣很歡迎。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部進行「美國期中選舉結果以及中美貿易戰對台美中三邊關係的影響評估」專題報告。根據外交部送達立法院的書面報告指出，預期美國國會仍將持續支持台灣，同時將鼓勵各州在台設立經貿辦事處，持續深化台灣與美地方政府的實質關係。（編輯：林興盟）1071112