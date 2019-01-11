時力12日黨員大會 盼春節前選出黨主席

（中央社記者陳俊華台北11日電）為符合政黨法相關規定，時代力量明天將舉行黨團大會，修改黨章及黨組織改造，如果順利，之後將由黨員網路投票直選產生15名決策委員，組成決策委員會後，透過互選，盼春節前產生下屆黨主席。

政黨法第43條規定，過去依人民團體法成立的政黨，在政黨法施行2年內（即108年12月7日前），應修正章程及組織等事項，以符合政黨法相關規定，否則將被廢止備案。

現行時代力量黨章規定，黨員年齡為15歲以上，不符合政黨法規定黨員需年滿16歲以上的規定，因此將修改黨章。另外，為符合政黨法規定，也要新增黨代表制。

時代力量發言人李兆立下午向中央社記者表示，時力沒有黨代表制度，因此黨員大會需要全體黨員一半以上出席，目前有繳交黨費、有黨權的有效黨員約2200多名，報名會出席及有繳交委託書的人數已經過半，但還是要看明天實際出席的黨員人數決定。

李兆立說，組織改造部分，原本黨的架構設有7人的主席團，及工作委員會、政策委員會等，但修改黨章後都併入決策委員會，決策委員也由黨員直選產生。

李兆立表示，若順利修完黨章後，會在一、兩天內公布黨代表及決策委員相關選舉辦法，開放黨員報名參選，並進行網路投票，產生黨代表及決策委員，再由決策委員互選出新任黨主席，「希望農曆年前可以完成相關時程」。（編輯：楊玫寧）1080111