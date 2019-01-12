議員選舉不挺自家人 時力黨員提案處置未通過

（中央社記者陳俊華台北12日電）時代力量今天首度舉行黨員大會，有關桃園市黨部主委曾威凱在選舉期間公開支持他黨議員候選人，黨員提案建議黨中央應予處置，要求曾威凱道歉，經在場黨員表決後，提案沒有通過。

為符合政黨法規範，時代力量今天下午首度舉行黨員大會，會中經表決後通過黨章修改；黨中央將在明天公布黨代表、決策委員選舉辦法，預計2月1日前選出新任黨主席。

黨員廖經隆提案指出，曾威凱在去年九合一選舉期間，在臉書發文，要台北市士林、北投的朋友「唯一支持王奕凱」，雖然黨中央開放黨員各自支持縣市長候選人，但在該選區時代力量已提名黃郁芬參選市議員，曾威凱的行為意圖使時代力量候選人落敗。

提案指出，若要質疑黨提名的候選人，應在提名前提出，而不是在提名後才大動作反對，建議對於曾威凱的行為，應制定規範黨員、黨幹部對提名候選人的反對意見，應在提名前完成討論；黨中央應予處置，或至少在黨員大會中發表評論。

曾威凱會前受訪時表示，尊重黨員想法，在黨員大會中來討論。

時代力量秘書長陳惠敏則說明，時代力量剛通過新的黨章，之後才新增紀律委員會。現場黨員表示，既然過去沒有黨紀，可以不予追究；另有黨員說，不應溯及既往，但曾威凱應該說明事件經過。

另一位具律師身分的黨員表示，少數候選人有貼柯（台北市長柯文哲）、挺柯的言行，他沒辦法接受，今天若在黨員大會中做出這樣的決議，外界會如何解讀。民進黨內「友柯」的參選人都沒被懲處，誠懇呼籲否決這個提案。

黃郁芬表示，大家對各議題、立場都享有言論自由，她也都同意、贊成，這是時力第一次議員選舉，有很多過程是希望未來不要重蹈覆轍，可以持續精進。對於這個議案，希望未來黨中央要有明確紀律，就按部就班行事，「我個人反對這個議案進行任何懲處或是道歉」。

黃郁芬說，身為士林、北投的議員候選人，過程中希望跟黨中央有更多溝通、互相交流的機會，希望未來時力可以繼續茁壯、越來越好，「不要再重蹈覆轍」；而曾威凱畢竟是決策委員，也是桃園市黨部主委，事前並非沒有管道向黨中央溝通，不該直接對外開砲，「不然決策委員選假的嗎？」

最後，時代力量執行黨主席黃國昌徵詢在場黨員意見後，反對的黨員占多數，未通過上述提案。（編輯：楊玫寧）1080112