鄭麗君感謝各界支持：留下來再拚一段

（中央社記者鄭景雯台北13日電）文化部長鄭麗君確定留任，她在臉書表示，原先認為去年選後應該一同為敗選負責，再加上文化部階段性任務完成，因而決定離開，如今在蘇貞昌、藝文界支持下，「決定留下來再拚一段」。

行政院今天下午召開記者會，宣布人事新內閣成員，文化部長鄭麗君確定留任。

鄭麗君今天也在臉書表達繼續留任的想法，她表示，「我原本認為，去年底地方選舉後應該一同為敗選負責，加上我在文化部的階段性任務已經完成，因此決定離開」。如今在準行政院長蘇貞昌對文化施政的全力支持，以及諸多藝文界朋友的期許，讓她有信心可以繼續往前走。

鄭麗君指出，今天下午她第3度接到蘇貞昌的電話，「面對他3度懇切而堅定的邀請，我決定留下來與內閣團隊一起打拚，留下來和文化部同仁及藝文界先進夥伴們繼續努力往前走，感謝蘇院長在電話中誠摯表達對文化部政務推動將給予最大的支持」。

這兩天藝文界給予鄭麗君關心與鼓勵，「每一則來自民間連署支持的訊息，以及文化部同仁的慰留，令我感動落淚。感謝大家珍惜過去一起努力的情誼，也感謝社會對文化部全體同仁推動政策的肯定」。

決定繼續留任的鄭麗君說，「文化部的使命不在於治理文化，而在於文化治理，希望能將文化視野帶入政府體制，融入國家發展的思維」。

接下來，鄭麗君表示，將盡全力和大家一起努力，繼續打造一個有利於文化長期發展的政策架構，一個能夠實踐理想與價值的政府體制，「唯有如此，無論是誰在這個位子上，都能真正『做事』，也才能真正為人民帶來改變，為台灣帶來新未來」。（編輯：黃于）1080113