蘇貞昌就任行政院長 要捲起袖子開始衝[影]

（中央社記者游凱翔、顧荃、王承中台北14日電）新任行政院長蘇貞昌今天上任，他致詞表示，基於對國家、人民的責任，他願承擔重責大任，也要在既有的基礎上接地氣、做努力，現在就是捲起袖子「撩落去」，開始「衝」。

總統蔡英文11日宣布蘇貞昌接任行政院長，上午在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，副總統陳建仁、考試院長伍錦霖、總統府秘書長陳菊等人在場觀禮。

儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，各宣誓人由司儀一一唱名，宣誓人由蘇貞昌帶領，舉右手宣讀誓詞；宣誓儀式結束後，蔡總統與各宣誓人一一握手祝賀、打氣。

總統蔡英文（左）14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，並擔任監誓人。中央社記者吳翊寧攝 108年1月14日

行政院上午10時舉行「聯合交接典禮」，蘇貞昌與卸任院長賴清德交接，在副總統陳建仁監交下，蘇貞昌從賴清德手中接下印信，正式就任閣揆。

蘇貞昌致詞表示，今天接下行政院長的印信，內心滿滿的戒慎恐懼，只有當過院長的人才知道這個印信有多沉重，正因為這樣，他特別感謝賴清德過去一年多來為國家的貢獻、為長遠所做的擘劃、為人民所做的亮麗成績。

蘇貞昌說，賴清德若不是過人才智、全心全意忍辱負重，不可能有這樣的成績。而他和蔡總統交換意見，都是希望賴清德能夠繼續扛著重擔為國家、社會及人民努力，但賴清德基於責任政治的理念選擇離開，雖然萬般不捨，但只有尊重。

蘇貞昌說，這段時間賴清德也在百忙中撥出時間與他深談，賴清德的用心用力，希望能夠讓政局穩定、也希望能夠在既有基礎上快速前進，回應民意、做出成績。而基於對國家的責任、對人民的責任、對這塊土地的熱愛，他將承擔這個重責大任。

行政院14日上午舉行聯合交接典禮，由副總統陳建仁（中）擔任監交人，卸任行政院長賴清德（左）將印信轉交給新任院長蘇貞昌（右）。中央社記者謝佳璋攝 108年1月14日

蘇貞昌也感謝賴清德和行政團隊過去所立下的基礎，也很感謝在短短的2天內，同仁願意和他共組團隊、邁步向前。蘇貞昌也笑稱：「扛起擔子，跟卸下擔子真的不同，賴清德的笑容不只比他還燦爛，還一個看電影（指賴清德）、一個在組閣（指蘇貞昌），就是有明顯不同。」引起現場一陣哄堂大笑。

蘇貞昌說，賴院長有很多的經驗，他將在這個基礎上繼續工作，也不會讓自己在理想的舒適環境中做事，他現在就是要捲起袖子「撩落去」，也希望賴清德不要忘記他這個兄弟在這裡扛著重擔，更希望隨時指教。

蘇貞昌最後也拜託行政院同仁，要在既有的基礎接地氣、做努力，只有成績才是一切，因為只有做出好的政績才是王道，現在就要開始「衝」，也希望大家給他與團隊多一點支持，讓人民更有感。（編輯：王永志、林興盟）1080114

影片來源：行政院開麥啦 YouTube頻道

總統蔡英文14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，新任行政院長蘇貞昌（前）等人舉手宣誓。中央社記者吳翊寧攝 108年1月14日