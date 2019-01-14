這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
國際

義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
台人赴中國教中小學 台灣腔可能比政治正確麻煩
兩岸

台人赴中國教中小學 台灣腔可能比政治正確麻煩
企業年終獎金行情 紡織股王儒鴻上看10個月
產經

企業年終獎金行情 紡織股王儒鴻上看10個月
唱台語歌被人記得 李千那走闖11年出輯解鎖成就
娛樂

唱台語歌被人記得 李千那走闖11年出輯解鎖成就
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
蘇貞昌內閣上路
行政院長賴清德11日率內閣總辭，前行政院長蘇貞昌接任閣揆。蘇貞昌14日率領各部會首長在總統府宣誓就職，由總統蔡英文監誓。
新聞專題
蘇貞昌內閣上路1/15

蘇貞昌就任行政院長 要捲起袖子開始衝[影]

最新更新：2019/01/14 11:21
總統蔡英文（前左）14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，並與新任行政院長蘇貞昌（前右）握手致意。中央社記者吳翊寧攝　108年1月14日
總統蔡英文（前左）14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，並與新任行政院長蘇貞昌（前右）握手致意。中央社記者吳翊寧攝　108年1月14日

（中央社記者游凱翔、顧荃、王承中台北14日電）新任行政院長蘇貞昌今天上任，他致詞表示，基於對國家、人民的責任，他願承擔重責大任，也要在既有的基礎上接地氣、做努力，現在就是捲起袖子「撩落去」，開始「衝」。

總統蔡英文11日宣布蘇貞昌接任行政院長，上午在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，副總統陳建仁、考試院長伍錦霖、總統府秘書長陳菊等人在場觀禮。

儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，各宣誓人由司儀一一唱名，宣誓人由蘇貞昌帶領，舉右手宣讀誓詞；宣誓儀式結束後，蔡總統與各宣誓人一一握手祝賀、打氣。

總統蔡英文（左）14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，並擔任監誓人。中央社記者吳翊寧攝 108年1月14日
總統蔡英文（左）14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，並擔任監誓人。中央社記者吳翊寧攝 108年1月14日

行政院上午10時舉行「聯合交接典禮」，蘇貞昌與卸任院長賴清德交接，在副總統陳建仁監交下，蘇貞昌從賴清德手中接下印信，正式就任閣揆。

蘇貞昌致詞表示，今天接下行政院長的印信，內心滿滿的戒慎恐懼，只有當過院長的人才知道這個印信有多沉重，正因為這樣，他特別感謝賴清德過去一年多來為國家的貢獻、為長遠所做的擘劃、為人民所做的亮麗成績。

蘇貞昌說，賴清德若不是過人才智、全心全意忍辱負重，不可能有這樣的成績。而他和蔡總統交換意見，都是希望賴清德能夠繼續扛著重擔為國家、社會及人民努力，但賴清德基於責任政治的理念選擇離開，雖然萬般不捨，但只有尊重。

蘇貞昌說，這段時間賴清德也在百忙中撥出時間與他深談，賴清德的用心用力，希望能夠讓政局穩定、也希望能夠在既有基礎上快速前進，回應民意、做出成績。而基於對國家的責任、對人民的責任、對這塊土地的熱愛，他將承擔這個重責大任。

行政院14日上午舉行聯合交接典禮，由副總統陳建仁（中）擔任監交人，卸任行政院長賴清德（左）將印信轉交給新任院長蘇貞昌（右）。中央社記者謝佳璋攝 108年1月14日
行政院14日上午舉行聯合交接典禮，由副總統陳建仁（中）擔任監交人，卸任行政院長賴清德（左）將印信轉交給新任院長蘇貞昌（右）。中央社記者謝佳璋攝 108年1月14日

蘇貞昌也感謝賴清德和行政團隊過去所立下的基礎，也很感謝在短短的2天內，同仁願意和他共組團隊、邁步向前。蘇貞昌也笑稱：「扛起擔子，跟卸下擔子真的不同，賴清德的笑容不只比他還燦爛，還一個看電影（指賴清德）、一個在組閣（指蘇貞昌），就是有明顯不同。」引起現場一陣哄堂大笑。

蘇貞昌說，賴院長有很多的經驗，他將在這個基礎上繼續工作，也不會讓自己在理想的舒適環境中做事，他現在就是要捲起袖子「撩落去」，也希望賴清德不要忘記他這個兄弟在這裡扛著重擔，更希望隨時指教。

蘇貞昌最後也拜託行政院同仁，要在既有的基礎接地氣、做努力，只有成績才是一切，因為只有做出好的政績才是王道，現在就要開始「衝」，也希望大家給他與團隊多一點支持，讓人民更有感。（編輯：王永志、林興盟）1080114

影片來源：行政院開麥啦 YouTube頻道
總統蔡英文14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，新任行政院長蘇貞昌（前）等人舉手宣誓。中央社記者吳翊寧攝　108年1月14日
總統蔡英文14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，新任行政院長蘇貞昌（前）等人舉手宣誓。中央社記者吳翊寧攝　108年1月14日
總統蔡英文（前左）14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，並與新任行政院閣員握手致意。中央社記者吳翊寧攝　108年1月14日
總統蔡英文（前左）14日在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，並與新任行政院閣員握手致意。中央社記者吳翊寧攝　108年1月14日
延伸閱讀
蘇貞昌三強項接閣揆 蔡總統盼施政讓人民有感蘇貞昌接閣揆 比利時媒體：須重獲人民信任洗盡政治三溫暖 蘇貞昌不計毀譽扛重擔
地機族
請繼續往下閱讀