洗盡政治三溫暖 蘇貞昌不計毀譽扛重擔

總統蔡英文（前）11日上午在總統府舉行記者會，宣布前行政院長蘇貞昌（右）接任閣揆。記者會後等待合影空檔，蔡總統和準行政院長蘇貞昌、即將卸任的行政院長賴清德（後左）交換意見。中央社記者謝佳璋攝 108年1月11日

（中央社台北11日電）前行政院長蘇貞昌2006年組閣，這次再度接任行政院長，嚐盡政治三溫暖的他，這幾年沉潛後身段更柔軟，面對2020執政權保衛戰，自比英國前首相邱吉爾，不計毀譽接任閣揆，能不能帶領民進黨走過九合一敗選的黑暗時刻，備受矚目。

美麗島律師世代的蘇貞昌1947年生，黨內輩份甚高，更是民進黨內數一數二的戰將，從屏東縣長當到新北市前身的台北縣長，歷任總統府秘書長、民進黨主席、行政院長等重要黨政職務。

美麗島律師世代的蘇貞昌（右3）黨內輩份甚高，更是民進黨內數一數二的戰將。圖為1980年美麗島事件叛亂案，警備總部軍法處在台北軍法處第一法庭公開審理。（中央社檔案照片）

不過，蘇貞昌從政經歷並非一帆風順，甚至可說是命運多舛，2005年與閣揆一職擦身而過，當了民進黨主席，2008年總統初選在一片看好聲中，不敵前行政院長謝長廷，屈居副手；2012年總統初選，又輸給了總統蔡英文，蔡英文2012參選失利後，蘇貞昌接下民進黨主席棒子，奮起再戰意味濃厚，但黨內外情勢已丕變。

從谷底到高峰，從高峰到谷底，蘇貞昌的三溫暖不知洗了多少次。這次九合一選舉，蘇貞昌在大環境不利之下，仍披上戰袍出征新北市，打出一場創新的選戰，雖然最後仍無緣勝選，但謝票時人氣不降反升，展現凝聚的能量。

2018九合一選舉，蘇貞昌（右2）角逐新北市長，11月24日晚間宣布敗選，在台上深深鞠躬向市民致意。（中央社檔案照片）

不僅選戰技術進化，以往線條剛硬的蘇貞昌個性也有改變，核心幕僚從旁觀察，蘇貞昌有了孫女後，經常含飴弄孫，變得較為柔軟，過去喜歡和年輕人引經據典，但發現難以引起共鳴，也開始學習年輕的語言，自然地和他們打成一片。

這次創新打法獲得好評，蘇貞昌選後仍持續在網路耕耘，還常主動問幕僚「今天要直播什麼？」而他的臉書直播在選舉期間只有幾百人，選後衝上好幾千人，令幕僚也感到很意外。

每當遇到政治生涯的低谷，蘇貞昌總是等候他口中的「熱帶氣旋」，距離2020總統、立委大選只剩下一年的時間，民進黨在九合一選舉挫敗後，面臨政權保衛戰，行政院長賴清德負起政治責任辭職，蘇貞昌決定不計毀譽，扛下重擔。

邱吉爾兩度擔任英國首相，帶領英國走出第二次世界大戰，蘇貞昌回鍋擔任行政院長，今天在蔡總統宣布新任閣揆的記者會上自比邱吉爾，在沉重壓力中，仍不改過往從政的豪氣。

「人生劇本早已寫好，只是不能偷看」，政壇之路波折的蘇貞昌幾度退陣，但未失溫，戰將需要舞台，而民進黨也需要桶箍，帶領重整隊伍再出發，能不能如同邱吉爾般帶領英國度過最黑暗的時刻、贏得最後勝利，考驗他的政治智慧和毅力，老驥伏櫪，或許正是蘇貞昌此刻最貼切的寫照。（編輯：林淑媛）1080111