閣揆交接蘇賴互虧 嚴肅場景也帶輕鬆

（中央社記者游凱翔、顧荃台北14日電）行政院長蘇貞昌今天與賴清德交接，兩人「互虧」引起哄堂大笑。賴說，他的笑容比蘇貞昌還燦爛，勉勵「蘇院長加油」；蘇幽默回應，一個看電影、一個組閣，就是明顯不同。

總統蔡英文11日宣布蘇貞昌接任行政院長，行政院上午10時舉行「聯合交接典禮」，蘇貞昌與卸任院長賴清德交接，在副總統陳建仁監交下，蘇貞昌從賴清德手中接下印信，正式就任閣揆。

在嚴肅的交接典禮上，出現一幕輕鬆的畫面。賴清德致詞時除了祝福蘇貞昌團隊外，也笑說，現在他的笑容比蘇貞昌還燦爛，蘇貞昌加油、團隊加油。

由於賴清德12日邀媒體觀賞紀錄片「後勁：王建民」。蘇貞昌致詞時也幽默回應，扛著擔子、卸下擔子真是不同，賴清德不只笑容比他燦爛，還一個看電影、一個在組閣，就是明顯不同。兩人一來一往的言論引起現場一陣哄堂大笑。

兩人互虧的插曲不只如此，總統蔡英文11日在總統府宣布由蘇貞昌接任閣揆時，蘇貞昌也不忘回頭看著賴清德說，此後「賴院長處江湖之遠，撥弄頭髮，煮酒看野花的快意時，不要忘記，居廟堂之高，有扛著重擔的兄弟，摸著頭皮，絞盡腦汁，希望做出成績」。

蘇貞昌也說，希望賴清德不要忘記「我們斬馬論韜略的豪情」，要一起在蔡總統的領導下，做各方面努力。（編輯：王永志）1080114