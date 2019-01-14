不分藍綠 行政院將成立中央地方建設協調會報

（中央社記者游凱翔、顧荃台北14日電）行政院副院長陳其邁今天表示，地方建設不分藍綠，院長蘇貞昌在首次院會中通過，將成立「中央地方建設協調會報」，透過政委主持，藉此提高行政效率，一起讓國家進步。

總統蔡英文11日宣布蘇貞昌接任行政院長，行政院上午10時舉行「聯合交接典禮」，蘇貞昌與卸任院長賴清德交接，在副總統陳建仁監交下，蘇貞昌從賴清德手中接下印信、正式就任閣揆，11時30分召開首次院會後，至行政院一樓廣場拍攝大合照。

陳其邁會後受訪表示，從去年縣市長選舉學到很多教訓，包括要如何通往人民心裡、讓施政有感及更接地氣，但對他來說，高雄市是故鄉，他的心永遠都放在高雄。而行政院的關照層面是全國性的，包括美中貿易戰、兩岸之間的挑戰，還有強化台灣自我實力也很重要，他會責無旁貸、用盡全身力氣協助推動政務。

陳其邁也說，針對外界譏笑許多敗選候選人回鍋入閣，就像「敗選者聯盟」，他會把這些批評放心裡、更謙虛面對民意，因為台灣是一個大家庭，應該更團結，也謝謝在野黨朋友批評指教。

媒體詢問，是否會支持中國國民黨籍高雄市長韓國瑜所推行的政策。陳其邁表示，韓國瑜在市政會議中也曾提及，例如捷運路網興建等都是延續性政策，而地方建設不應該分藍綠，蘇貞昌在首次院會已裁示將成立「中央地方建設協調會報」，提高行政效率、更貼近民意。

陳其邁指出，「中央地方建設協調會報」將由政委主持，將意見、預算、資源如何整合匯集、提報院會，改善地方首長因為往來台北而效率不佳的問題，希望包括高雄在內的各縣市將清單、優先順序整理好，中央再配合協助，一起讓高雄、這個國家更進步。

至於要如何「接地氣」，陳其邁認為，已有初步想法，但還是要跟部會、政委討論才能公布。不過好的政策除了要接地氣外，最重要的是要減少民怨，網路只是一個工具，而政策溝通不只有過年刊登廣告而已，善用工具溝通相當重要。

陳其邁提到，前總統蔣經國曾講過，要告訴人民政府做了什麼，而另一個面向就是要告訴政府，人民需要什麼。這句話說明了雙向溝通的重要性。（編輯：林興盟）1080114