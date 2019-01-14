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蘇貞昌內閣上路
行政院長賴清德11日率內閣總辭，前行政院長蘇貞昌接任閣揆。蘇貞昌14日率領各部會首長在總統府宣誓就職，由總統蔡英文監誓。
新聞專題
蘇貞昌內閣上路7/19

潘文忠：抱持熱忱 為教育政策全力以赴

最新更新：2019/01/14 13:57
回任教育部長的潘文忠（前）14日受訪指出，他過去任內有很多教育政策規劃正在進行，現在時間緊迫，他有責任落實，也樂於承擔這個重擔。中央社記者許秩維攝 108年1月14日
回任教育部長的潘文忠（前）14日受訪指出，他過去任內有很多教育政策規劃正在進行，現在時間緊迫，他有責任落實，也樂於承擔這個重擔。中央社記者許秩維攝 108年1月14日

（中央社記者游凱翔、顧荃台北14日電）新任教育部長潘文忠今天表示，行政院長蘇貞昌過去是他的長官，在教育、文化上很聆聽他的意見，這次擔任教育部長責無旁貸，會抱持對教育熱忱，為過去規劃的政策全力以赴。

總統蔡英文11日宣布蘇貞昌接任行政院長，行政院上午10時舉行「聯合交接典禮」，蘇貞昌與卸任院長賴清德交接，在副總統陳建仁監交下，蘇貞昌從賴清德手中接下印信、正式就任閣揆，11時30分召開首次院會後，至行政院一樓廣場拍攝大合照。

潘文忠會後受訪時表示，教育是持續推動的工作，之前因為有參與到政策規劃，加上蘇貞昌認為現在的工作就是要落實及推動政策，並照顧好每個孩子，希望能快速落實計畫，也替自己過去所規劃的政策全力以赴。

潘文忠說，蘇貞昌是他過去的長官，在教育、文化上也很聆聽他的意見，因此在組閣的過程中再次邀請他擔任教育部長，而自己也責無旁貸，會抱持對教育的熱忱，善盡職責。

針對台大校長遴選案，潘文忠指出，此案在發展的過程中確實有很多爭議產生，他認為從這次爭議中反過來看見制度上的問題，也從中做了很多辦法上的檢討，也會透過此案讓校長遴選、候選人資訊等更充分的公開，以達到選拔最優秀人才的目的。

但潘文忠也說，台大是一個個案，更應關注的是台灣在大學自主下，相關辦法應該要徹頭徹尾檢討，藉由台大的例子，有更周全、透明的機制，讓大學自主這條路更加穩定，選出大學合適的領導人才。

潘文忠指出，台大學生對台大校長管中閔的期許很高，台大在高等教育發展上也具有領導角色，尤其在校務發展、學術倫理上，台大要作為所有大學的示範。

針對幼托公共化議題，潘文忠說，這是台灣面臨少子化所提出的辦法，之前擔任教育部長任內也參與方案規劃，在資源有限的情況下如何發揮效益，他很樂意跟相關縣市做討論，因為大家的目標都是一致的，就是「讓年輕人敢生、敢養」。

針對民國108年課綱議題，潘文忠說，這對學生的學習上有非常重要改變，目的讓學生更有自主探索精神，這套課綱目前已審議到第一階段，後續會全力跟各縣市、第一線學校溝通並在108學年度進行。

另外，針對彰化中小學校長遴選爭議，潘文忠也說，他一定會深入了解，會盡快跟同仁、彰化縣政府溝通，讓學校及校長各就各位，唯有穩定發展，教育才能長久。（編輯：楊凱翔）1080114

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