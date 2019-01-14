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新聞專題
蘇貞昌內閣上路
行政院長賴清德11日率內閣總辭，前行政院長蘇貞昌接任閣揆。蘇貞昌14日率領各部會首長在總統府宣誓就職，由總統蔡英文監誓。
新聞專題
蘇貞昌內閣上路1/15

蘇揆就任 鄭文燦盼政策貼近人民

最新更新：2019/01/14 11:46
行政院長蘇貞昌14日就任，桃園市長鄭文燦（前中）表示，新內閣雖異動不大，但「兵隨將轉」，最重要的是政策能貼近人民需求、要接地氣，這比什麼都重要。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年1月14日
行政院長蘇貞昌14日就任，桃園市長鄭文燦（前中）表示，新內閣雖異動不大，但「兵隨將轉」，最重要的是政策能貼近人民需求、要接地氣，這比什麼都重要。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年1月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）行政院長蘇貞昌今天上午就任，桃園市長鄭文燦表示，新內閣雖異動不大，但「兵隨將轉」，最重要的是政策能貼近人民需求、要接地氣，未來可做二階段的充實調整。

總統蔡英文上午在總統府主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，在副總統陳建仁的監交下，蘇貞昌從賴清德手中接下印信，正式就任閣揆。

鄭文燦今天受訪表示，距離總統及立委選舉只剩下一年的時間，行政院長蘇貞昌在尋覓人才方面確實不容易，新內閣調整雖不如想像中那麼大，不過，自己認為最重要的是「兵隨將轉」，政策要接地氣，未來可做二階段的充實調整。

鄭文燦說，最重要的是，要能「把政策貼近人民需求」，這比什麼都重要。相信蘇院長會秉持「衝衝衝」的精神，帶領內閣團隊做出執政績效，對的政策要更細緻的完成，錯的政策要即刻更正，好的政策及利民的政策也要有效推出。

對於前客委會主委羅文嘉接任民進黨秘書長，鄭文燦表示，自己認識羅文嘉超過30年，雙方也初步交換意見，羅文嘉具有責任感及創意的特質，希望這次黨的秘書長能夠接近民意，才能輔佐進行更好的執政。尤其是總統及立委選務即將開展，以羅文嘉豐富的經驗，一定可以幫助黨走得更穩。（編輯：吳佳穎）1080114

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