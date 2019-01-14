丁允恭堅辭政院副發言人 盼更能自由言所當言

（中央社記者王揚宇台北14日電）新任行政院長蘇貞昌今天就任閣揆，不過行政院副發言人丁允恭在臉書發文指出，已向行政院長官堅辭目前的工作，並說卸下發言人的角色，更能自由的言所當言，為台灣努力。

丁允恭日前在臉書轉貼白冰冰代言高雄觀光的新聞截圖，並寫下「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」評論，連日來引發議論，大批支持或反對的網友紛紛湧入丁允恭臉書留言。丁允恭的動態也引起關注。

蘇貞昌今天上午10時與卸任行政院長賴清德交接，在副總統陳建仁監交下，蘇貞昌從賴清德手中接下印信，正式就任閣揆。

同一時間，丁允恭在臉書發文，「向大家報告，我已向行政院長官堅辭目前的工作」。

他說，一方面最近感到身心俱疲，想要休息一陣子；另一方面，在台灣的政治環境之下，也許卸離公部門發言人的角色，更能夠從不同的角度，更自由的言所當言，為台灣努力。

許多網友留言要丁允恭多休息、加油，也有人要其不要被慰留，蘇貞昌幕僚丁怡銘則留言說，「我們需要你」。（編輯：蘇龍麒）1080114