蘇貞昌3天火速組閣 教長文化部長人選峰迴路轉

內閣改組，文化部長鄭麗君（中）在蘇貞昌三度懇談後，決定留任；科技部長陳良基（右）原要接任教育部長，後來又留任科技部；前教育部長潘文忠（左）則回鍋教育部。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、游凱翔台北13日電）內定行政院秘書長李孟諺今宣布新閣名單，多數閣員留任，除了三長之外，新上任的包括政委龔明鑫、交通部長林佳龍、農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬、教育部長潘文忠。

另外，故宮博物院院長與海洋委員會主委待選任。李孟諺解釋，海委會原主委黃煌煇因為身體因素，目前先由副主委暫代，故宮博物院與海委會將盡快徵詢優秀人選。

行政院長賴清德為九合一敗選負責，率內閣於11日總辭，總統蔡英文隨即宣布由前行政院長蘇貞昌接手組閣。蘇內閣明天將交接上任，李孟諺強調，上任首要兩項工作，包括非洲豬瘟防疫以及因應2019年國際經濟情勢，提升推動台灣經濟發展，希望新內閣能體察民意、接地氣、提出對策，展現魄力跟執行力，克盡職責讓民眾有感。

李孟諺今天與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）召開記者會宣布新閣名單。

Kolas說，準行政院長蘇貞昌這次組閣，核心理念是要組立刻上手、能接地氣、強化溝通，且拔擢中生代，組成「會做事，接地氣」的內閣。

Kolas指出，蘇貞昌首先徵詢幾位財經首長，肯定他們對於新政府上任以來，台灣整體經濟穩定成長的貢獻，並強力爭取幾位首長的留任，懇請他們與新內閣一起努力。

蘇貞昌希望藉由幾位擁有民代或政務經驗中生代閣員幫忙，讓施政方向更「接地氣」，因此指示各部會加強與人民溝通，透過社群媒體與民眾溝通，讓政策更貼近民心，政策推動過程更加順利。

準行政院秘書長李孟諺（右）13日下午與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（左）一同出席記者會，公布準行政院長蘇貞昌新內閣人事。中央社記者郭日曉攝 108年1月13日

新閣名單包括，行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、行政院副秘書長何佩珊、行政院發言人Kolas Yotaka。

政務委員林萬億、吳澤成、張景森、唐鳳、鄧振中、林萬億、吳政忠、羅秉成、陳美伶留任，經濟部次長龔明鑫轉任政委。

交通部長林佳龍、交通部政務次長黃玉霖、內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主任委員陳美伶、金融監督管理委員會主任委員顧立雄、法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、農委會政務副主委陳添壽。

環保署長張子敬、客委會主委李永得、主計總處主計長朱澤民、人事行政總處人事長施能傑、原能會主委謝曉星、原住民委員會主委夷將．拔路兒、勞動部長許銘春、勞動部政務次長劉士豪、教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君、科技部長陳良基。

另外，涉及總統權限的外交、國防與兩岸人事方面，外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、退輔會主委邱國正、僑委會委員長吳新興都留任。

內閣徵詢中也峰迴路轉，包括，文化部長鄭麗君在蘇貞昌三度懇談後，決定留任；科技部長陳良基原要接任教育部長，後來又留任科技部；前教育部長潘文忠回鍋教育部。

李孟諺說，雖然大部分閣員留任，但有5位是新任閣員，有一些次長也是中生代，財經政委特別由龔明鑫擔任，象徵新內閣希望栽培中生代；經過這次選舉，大家會更謙卑、傾聽民意、了解民眾需求。

李孟諺解釋，留任部會首長居多，主要考量這些部會首長過去有好的表現與行動能力，繼續留任可馬上上手、推動相關政務。（編輯：黃瑞弘）1080113