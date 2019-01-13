去年因台大校長遴選案請辭 潘文忠回鍋掌教育部

（中央社記者游凱翔、葉素萍台北13日電）前教育部長潘文忠回鍋教育部，準行政院秘書長李孟諺今天表示，潘文忠的協調、執行力頗受好評，被認為最能立即上手、無縫接軌的不二人選，因此希望重新出馬，為教育效力。

李孟諺與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午召開記者會，宣布潘文忠回鍋接任教育部長；科技部長陳良基留任。

由於一度傳出陳良基將接任教育部長，李孟諺也在記者會中說明行政院長蘇貞昌與潘文忠、陳良基溝通的過程，以及為何文化部長鄭麗君最後選擇留任的原因。

潘文忠部分，李孟諺表示，潘文忠過去擔任教育部長期間，與立法院的溝通協調、業務上的執行力均頗受好評，認為若由潘文忠回任是最能立即上手，更是無縫接軌推動政策的不二人選，因此希望他能重新出馬，為教育界效力。

陳良基部分，李孟諺指出，蘇貞昌原本考量陳良基在科技部表現傑出，以及曾任教育部次長，希望借重他在科技、教育的專業。但陳良基考量後認為，他擔任科技部長期間，科技界反映部長異動太頻繁，加上他已推動三奈米、五奈米、華邦、力晶投資計畫等，認為有責任留任科技部，也符合科技界的期待。

鄭麗君部分。李孟諺說，蘇貞昌在去年參選新北市長失利後，連續多天向新北市民謝票，也展現對選民、工作的重視與投入。蘇貞昌因此以自身經驗為例，花費許多時間跟鄭麗君溝通、懇談後，鄭麗君被感動，最後決定續留崗位，為文化界效力。

李孟諺也表示，文化界對鄭麗君評價非常好，也跟文化界人士有很密切的溝通，甚至在政策推動上，更能獲得文化界支持。（編輯：林沂鋒）1080113

潘文忠小檔案 民國51年11月28日出生於台灣宜蘭

學歷：國立台灣師範大學教育學博士

經歷：

台中市副市長、國家教育研究院副院長、國立編譯館館長、教育部主任秘書、教育部國教司長、台北縣教育局長、台北縣文化局長、教育部長、總統府國策顧問

潘文忠重掌教育部 扛起新課綱上路大專退場任務

（中央社記者許秩維台北13日電）行政院今天宣布，由前教育部長潘文忠回鍋接任教育部長，曾因台大校長遴選案請辭的潘文忠，此次重掌教部，將面臨新課綱上路和大專轉型退場等艱鉅任務。

潘文忠是台灣師範大學教育學博士，從國小教師做起，後到台北縣（現新北市）教育局服務多年，從最基層當到教育局長，後進入中央教育部擔任國教司長，也曾任國家教育研究院副院長，2016年接任教育部長，教育行政資歷完整。

基層文官出身的潘文忠，在教育部長任內大力簡化統合視導、訪視、各類型評鑑，推動電子化填報，避免重複作業，政策普遍獲得好評；另推動實驗教育三法」修法，鼓勵中小學走向創新教育，幫不同特質的孩子找到自己的一片天空。

因應十二年國教新課綱預定108學年度上路，潘文忠在教育部長任內為了推動新課綱審議，可說是勞心勞力；在高教方面，潘文忠時任部長任內，教育部推出高教深耕計畫、玉山學者計畫等，希望提升高教競爭力，鼓勵大學延攬海外優秀人才。

台灣大學校長遴選委員會去年1月選出中央研究院士管中閔為校長當選人，但因後續傳出兼職、利益迴避等爭議，讓台大校長遴選進度停滯，潘文忠也於去年4月請辭，希望所有政治操作就此停止，讓台大校長遴選紛爭有重新釐清的機會。

台大校長遴選案去年底有了轉機，前教育部長葉俊榮宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長，管中閔今年1月8日正式上任，潘文忠二度回鍋接掌教育部長，雖不必再面對台大校長遴選案，但還有新課綱上路、大專轉型退場等兩項艱鉅任務。

十二年國教新課綱預定108學年度（今年8月）上路，強調素養導向的新課綱，希望培養學生帶得走的能力，但新課程能否順利在教學現場推動，將是一大考驗；少子女化現象衝擊大專招生，外界關注私校轉型退場議題，但私校轉退條至今尚未通過立法，如何保障師生權益，讓辦學不佳的學校轉型或退場，將是潘文忠要面對的重要課題。（編輯：陳清芳）1080113