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新聞專題
蘇貞昌內閣上路
行政院長賴清德11日率內閣總辭，前行政院長蘇貞昌接任閣揆。蘇貞昌14日率領各部會首長在總統府宣誓就職，由總統蔡英文監誓。
新聞專題
蘇貞昌內閣上路2/15

賴清德卸任 為當年反對開放美豬美牛道歉

最新更新：2019/01/14 11:41
卸任的行政院長賴清德（圖）14日致詞時表示，過去民進黨執政時要開放美豬、美牛，在野的國民黨反對，但當國民黨執政時，變成在野的民進黨反對，過去他在國會，難辭其咎，要跟社會道歉。中央社記者謝佳璋攝 108年1月14日
卸任的行政院長賴清德（圖）14日致詞時表示，過去民進黨執政時要開放美豬、美牛，在野的國民黨反對，但當國民黨執政時，變成在野的民進黨反對，過去他在國會，難辭其咎，要跟社會道歉。中央社記者謝佳璋攝 108年1月14日

（中央社記者顧荃台北14日電）今天卸任的行政院長賴清德表示，過去民進黨執政時要開放美豬、美牛，在野的國民黨反對，但當國民黨執政時，變成在野的民進黨反對，過去他在國會，難辭其咎，要跟社會道歉。

賴清德說，他語重心長，台灣應該要建立國家利益至上的政黨文化，社會也要有國際標準，來接受國際貿易，這樣才有機會加入區域經濟整合，台灣才不會越走越困難。

行政院新卸任院長蘇貞昌與賴清德今天進行交接，賴清德致詞時指出，台灣內部有3個問題必須誠實面對，一是憲政改革、二是建立國家利益優先文化、三是團結面對中國。

在憲改部分，賴清德表示，憲政改革範圍非常廣，不管未來要走向總統制、雙首長制或內閣制，即使要維護雙首長制，國會議員也要擔任閣員，減少民意落差，讓民意接地氣。

第二個是台灣政黨應該建立國家利益優先的政黨文化，政府以拚經濟為優先政策，但如果無法跟其他國家簽訂自貿協定，如與美國簽訂自由貿易協定（FTA），或參加區域經濟整合，如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），會有關稅障礙，歡迎台商回台工作會事倍功半，台灣企業經營也會增加更多困難。

他說，過去民進黨執政，要開放美豬、美牛，國民黨反對；但當國民黨執政，變成在野的民進黨反對，過去他在國會，他難辭其咎，要跟社會道歉，但他語重心長呼籲，應該要建立國家利益至上的政黨文化。

此外，第三點是台灣要團結共同面對中國。中國國家主席習近平公開說「九二共識」就是「一個中國」，以及「一國兩制」，在此狀況下，各政黨不該存有幻想，台灣社會應該團結解決這個問題。

他說，兩岸問題很複雜，但起始點在台灣，只有台灣團結，共同面對才能迎刃而解。當台灣團結，不只可解決兩岸問題，台灣國力也會越來越壯大。（編輯：林興盟/林淑媛）1080114

行政院14日上午舉行交接典禮，由副總統陳建仁（中）擔任監交人，卸任行政院長賴清德（左）和新任行政院長蘇貞昌（右）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 108年1月14日
行政院14日上午舉行交接典禮，由副總統陳建仁（中）擔任監交人，卸任行政院長賴清德（左）和新任行政院長蘇貞昌（右）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 108年1月14日
行政院14日上午舉行交接典禮，卸任院長賴清德（前右2）在交接儀式後，一一向同仁握手、擁抱道別。圖左為新任行政院長蘇貞昌。中央社記者鄭傑文攝　108年1月14日
行政院14日上午舉行交接典禮，卸任院長賴清德（前右2）在交接儀式後，一一向同仁握手、擁抱道別。圖左為新任行政院長蘇貞昌。中央社記者鄭傑文攝　108年1月14日
行政院14日舉行新卸任院長交接儀式，卸任院長賴清德（前右2）在交接儀式後與同仁自拍留念。圖前左為新任行政院長蘇貞昌，後左為新任行政院副院長陳其邁。中央社記者鄭傑文攝　108年1月14日
行政院14日舉行新卸任院長交接儀式，卸任院長賴清德（前右2）在交接儀式後與同仁自拍留念。圖前左為新任行政院長蘇貞昌，後左為新任行政院副院長陳其邁。中央社記者鄭傑文攝　108年1月14日
新任行政院長蘇貞昌（左2）14日出席行政院聯合交接典禮，與卸任行政院賴清德（右2）一起步入禮堂。中央社記者鄭傑文攝　108年1月14日
新任行政院長蘇貞昌（左2）14日出席行政院聯合交接典禮，與卸任行政院賴清德（右2）一起步入禮堂。中央社記者鄭傑文攝　108年1月14日
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