政壇好交情 蘇貞昌虧賴：撥髮時別忘扛重擔兄弟

（中央社台北11日電）準閣揆蘇貞昌今天在總統府記者會上說，可以感受到賴清德放下沉重擔子鬆一口氣，他當面向一旁的賴清德喊話，「處江湖之遠，撥弄頭髮，不要忘記，居廟堂之高，有扛著重擔的兄弟」。

蘇貞昌與賴清德在政壇關係深厚，賴清德在去年九合一選舉最後階段，拚盡全力為蘇貞昌輔選，如今蘇貞昌接下賴清德棒子，特地在記者會幽了賴清德一默。

賴清德今天上午召開行政院臨時院會進行內閣總辭，總統蔡英文隨後在總統府親自召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆，帶領新內閣團隊；賴清德也出席記者會。

賴清德致詞時，自比棒球比賽的中繼投手，推崇將接任的蘇貞昌，是有經驗、魄力及執行力的「終結者」，相信在9局結束後，民進黨一定可以得到人民的支持。致詞結束後，賴清德先上前與蔡總統握手、擁抱，也與一旁的蘇貞昌握手。

接著致詞的蘇貞昌則說，這是關鍵的時刻，也是艱鉅的任務，蔡總統在去年11月24日九合一選舉後多次與他對談政局，他一再希望能用盡全力留住賴清德，接續原有的政策。但賴清德基於責任政治的理念，認為時間一到就要堅定離開。

他說，雖然感到萬般不捨，但也只能尊重，賴清德過去這段時間為國家、為人民在總統的領導下做出亮麗成績，他由衷感佩，往後在各方面會努力完成任務、做出更好的成績。

蘇貞昌昨天晚上和今天早上都曾與賴清德通電話，蘇貞昌形容，在電話中他可以感受到賴清德努力已經到了一個階段，有放下沉重擔子的鬆一口氣，他卻要挑起這個重擔。

蘇貞昌不忘回頭看賴清德說，此後「賴院長處江湖之遠，撥弄頭髮，煮酒看野花的快意時，不要忘記，居廟堂之高，有扛著重擔的兄弟，摸著頭皮，絞盡腦汁，希望做出成績」；也希望不要忘記「我們斬馬論韜略的豪情」，要一起在蔡總統的領導下，做各方面努力。（編輯：謝佳珍/林淑媛）1080111