鄭麗君留任關鍵 相信蘇貞昌一生追求理想

（中央社記者顧荃、游凱翔台北14日電）文化部長鄭麗君在行政院長蘇貞昌三度挽留下，決定留任。鄭麗君說，蘇貞昌對她說「我跟妳都是一生追求理想的人」，讓她深受感動，蘇貞昌也承諾將大力支持文化政策。

鄭麗君日前在前行政院長賴清德總辭時，宣布將回到民間。不過在蘇貞昌三度慰留下，決定留任。

鄭麗君上午在行政院臨時院會後受訪時還原這段過程。她說，賴清德總辭之前她已二度請辭，一方面是敗選後內閣都要一起承擔政治責任，一方面也覺得她的階段性任務完成，因此在賴清德總辭時，就公開表示要回到民間。但看到社會各界與藝文界連署慰留、同仁難過不捨，覺得自己好像責任未了。

鄭麗君說，她了解這些連署慰留「不是希望我們來做官，是希望我們做事」，在文化部推動2年7個月的文化政策後，也到了一個階段，要再突破的話，就需要政府整體一起推動，她的目標不只是支持文化或治理文化，而且要把整個文化視野帶到政府國家發展思維中。

鄭麗君表示，她的確也陷入掙扎，蘇貞昌昨天第三次打電話給她，非常懇切的邀請她留下，表達會全力支持文化部政策，特別是蘇貞昌說了一句「我跟妳都是一生追求理想的人」，讓她深受感動。所以她相信蘇貞昌，有蘇貞昌的支持，她留下來能真正做事，並且回應藝文界跟社會各界對文化政策落實的期待。

她說，在電話中也有向蘇貞昌報告文化部這一年要推動的重大計畫，例如公共媒體法、空總案、文策院成立需要充足預算等，蘇貞昌也在大方向上表達支持。

媒體詢問，是否會繼續推動去蔣化？鄭麗君回應，中正紀念堂轉型方案去年底已函報行政院，後續待行政院進行機關協商。她說，這件事不能簡化為「去蔣化」，這是「轉型」，因為中正紀念堂有組織法，這是組織轉型跟空間轉型，除了回應轉型正義以外，也是在首都發展中追求更全面及新的願景。（編輯：王永志）1080114