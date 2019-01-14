蘇貞昌：蔡總統完全信任 我組閣我負責

（中央社記者顧荃、游凱翔台北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，他組閣明快，要感謝總統蔡英文對他完全信任，讓他能充分行使職權。蔡總統對他說「人都你找、你指揮、你負責」。

行政院上午舉行交接典禮，蘇貞昌正式就任閣揆，並隨即召開臨時院會。

蘇貞昌在院會中表示，他組閣非常明快，背後要感謝蔡總統對他完全信任，讓他能充分行使職權。蔡總統真的都沒有問他哪個人怎麼樣，他也沒有寫名單去問蔡總統，「都是我決定」。

蘇貞昌與閣員分享蔡總統的談話指出，蔡總統告訴他，「人都你找、你指揮、你負責，事也都你決定、你推動、你負責」，現在他要請閣員共同負責、一起努力。

蘇貞昌在會中對內閣成員提出兩點要求，一是為團隊加分，不要減分。大家共同合作而非拉扯，橫向要協調配合，縱向要追蹤管制。他期待「簡政便民」，「簡政」就是希望能達到成績，少一點繁瑣，若有些跨部會分工有問題，請政委協調處理，讓事情能更簡化、達成共識更快，是他特別的期待。現在有新的政委加入，由行政院副院長陳其邁協調政委分工。

蘇貞昌說，第二是希望便民，以人民角度思考問題，若用心再好，但不是從人民的角度思考，人民只有不高興和不接受。請政務官都能走到第一線，要解決問題，不是只有點出問題或製造問題。

他說，希望不但要穩定政局，而且要能做出成績，只有讓人民覺得好，才會支持。至於如何做得好，在方法上，拜託不要「落落長」、不要講大道理；要說發生什麼事、要用什麼方法解決、誰做、什麼時候完成，只要這四點就好。

他表示，政府做了什麼也要讓人民知道，讓人民知道的方法，不是等到歲末年終買報紙半版廣告，這已經落伍了，「現在直播的時代，手機都可以馬上傳播」。既然要讓人民知道，就不能看不懂、不了解，要非常直白、一目了然、一聽就懂，而且還要有吸引力。這也包括讓立法院跟黨團知道，因為立委是幫忙在推動政策的人，不要讓立法委員看報紙才知道。

蘇貞昌也指出，院會非常繁重，六都首長也很忙，但他們列席院會時，有些討論跟六都毫不相干。他建議成立「中央與地方建設協調會報」，請政務委員各主持幾個縣市，中央與地方有什麼事情，都先在協調會報中共同討論，做先期處理，若有必要則提行政院會，或請部會首長直接處理，這樣才明快。

蘇貞昌說，行政院是國家最高行政機關，就是要解決事情，希望所有部會直接扛起責任，把事情都完全了解，了解執政兩年多來，到底是哪些事情沒有解決，哪些事情是一片好心好意卻造成民怨。未來他會多出去走，哪些需要他去走會比較好的事情，他一定劍及履及，親自站到第一線。（編輯：林興盟）1080114