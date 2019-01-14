這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
社會

花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
國際

世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
國際

美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
國際

義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
蘇貞昌內閣上路
行政院長賴清德11日率內閣總辭，前行政院長蘇貞昌接任閣揆。蘇貞昌14日率領各部會首長在總統府宣誓就職，由總統蔡英文監誓。
新聞專題
蘇貞昌內閣上路2/18

蘇貞昌：蔡總統完全信任 我組閣我負責

最新更新：2019/01/14 15:17
行政院長蘇貞昌（左2）和副院長陳其邁（左）14日出席臨時院會後，一起走向行政院門口準備和閣員們大合影。中央社記者謝佳璋攝 108年1月14日
行政院長蘇貞昌（左2）和副院長陳其邁（左）14日出席臨時院會後，一起走向行政院門口準備和閣員們大合影。中央社記者謝佳璋攝 108年1月14日

（中央社記者顧荃、游凱翔台北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，他組閣明快，要感謝總統蔡英文對他完全信任，讓他能充分行使職權。蔡總統對他說「人都你找、你指揮、你負責」。

行政院上午舉行交接典禮，蘇貞昌正式就任閣揆，並隨即召開臨時院會。

蘇貞昌在院會中表示，他組閣非常明快，背後要感謝蔡總統對他完全信任，讓他能充分行使職權。蔡總統真的都沒有問他哪個人怎麼樣，他也沒有寫名單去問蔡總統，「都是我決定」。

蘇貞昌與閣員分享蔡總統的談話指出，蔡總統告訴他，「人都你找、你指揮、你負責，事也都你決定、你推動、你負責」，現在他要請閣員共同負責、一起努力。

蘇貞昌在會中對內閣成員提出兩點要求，一是為團隊加分，不要減分。大家共同合作而非拉扯，橫向要協調配合，縱向要追蹤管制。他期待「簡政便民」，「簡政」就是希望能達到成績，少一點繁瑣，若有些跨部會分工有問題，請政委協調處理，讓事情能更簡化、達成共識更快，是他特別的期待。現在有新的政委加入，由行政院副院長陳其邁協調政委分工。

蘇貞昌說，第二是希望便民，以人民角度思考問題，若用心再好，但不是從人民的角度思考，人民只有不高興和不接受。請政務官都能走到第一線，要解決問題，不是只有點出問題或製造問題。

他說，希望不但要穩定政局，而且要能做出成績，只有讓人民覺得好，才會支持。至於如何做得好，在方法上，拜託不要「落落長」、不要講大道理；要說發生什麼事、要用什麼方法解決、誰做、什麼時候完成，只要這四點就好。

他表示，政府做了什麼也要讓人民知道，讓人民知道的方法，不是等到歲末年終買報紙半版廣告，這已經落伍了，「現在直播的時代，手機都可以馬上傳播」。既然要讓人民知道，就不能看不懂、不了解，要非常直白、一目了然、一聽就懂，而且還要有吸引力。這也包括讓立法院跟黨團知道，因為立委是幫忙在推動政策的人，不要讓立法委員看報紙才知道。

蘇貞昌也指出，院會非常繁重，六都首長也很忙，但他們列席院會時，有些討論跟六都毫不相干。他建議成立「中央與地方建設協調會報」，請政務委員各主持幾個縣市，中央與地方有什麼事情，都先在協調會報中共同討論，做先期處理，若有必要則提行政院會，或請部會首長直接處理，這樣才明快。

蘇貞昌說，行政院是國家最高行政機關，就是要解決事情，希望所有部會直接扛起責任，把事情都完全了解，了解執政兩年多來，到底是哪些事情沒有解決，哪些事情是一片好心好意卻造成民怨。未來他會多出去走，哪些需要他去走會比較好的事情，他一定劍及履及，親自站到第一線。（編輯：林興盟）1080114

延伸閱讀
蘇貞昌就任行政院長 捲起袖子開始衝賴清德拋憲改議題 為當年反對開放美豬美牛道歉閣揆交接蘇賴互虧 嚴肅場景也帶輕鬆
地機族
請繼續往下閱讀