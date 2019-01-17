軍品向陸台商採購 國防部：須經同意保留彈性

（中央社記者王承中、顧荃台北17日電）針對列管軍品零組件採購是否排除大陸台商，國防部常務次長梅家樹今天表示，未來都要報請主管機關核定，如因特殊需要，經同意後不在此限，保留彈性。

行政院會今天通過國防部提報的「國防產業發展條例」草案，函請立法院審議。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在院會後記者會中轉述，行政院長蘇貞昌在院會中表示，以往軍品向國外採購案占軍事投資相當高的比例，除造成國防預算沉重支出，又受限國際政治的不確定性與高科技武器系統管制等因素，不易獲得最先進武器，且關鍵技術掌握在外國廠商，後續維修保養困難。

蘇貞昌表示，為逐步建構適足的國防自主能力，「國防產業發展條例」草案賦予「國防產業」政策法源依據，營造國防產業永續發展環境，達成國防建軍與經濟發展相互結合的目標，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

對於草案中明訂，列管軍品研發、產製、維修的關鍵零組件及原料，不得來自大陸地區、香港、澳門。媒體詢問，是否會排除大陸台商？與會的梅家樹表示，如果因為特殊需要，經主管機關同意後不在此限，保留彈性。未來這部分都要報請主管機關確認、核定，其中國防資訊安全，則是國防部最關切、最需要考量的部分。

媒體詢問，草案中明定列管軍品經二次開標後未能決標，主管機關得會商其他主辦機關評估後改向國外採購，是否對現行軍品採購有幫助？梅家樹表示，這是彈性作法，但除要兼顧國內產業能量，也必須考量戰備需求，需經過嚴謹評估的過程，不代表一定可行。

與會的國防部資源規劃司司長白捷隆表示，「國防產業發展條例」草案立法目的是兼顧國防安全與經濟發展需求，結合政府資源與民間力量，發展國防產業，使國防產業永續經營，達到滿足國防安全需求及創造產業經濟效益的雙贏目標。（編輯：王永志）1080117