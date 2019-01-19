總統臉書尺度大開 幕後推手八年級正妹小編

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文臉書近來言論尺度大開，除播放與行政院長蘇貞昌吃滷肉飯談政策、突襲西門町與外國觀光客熱情互動，還以三軍統帥身分談「飛彈是台灣做的，不是撿到的」。

打造總統臉書新風貌，幕後推手是七年級生的林鶴明與兩位8年級女生。

從今年元旦開始，蔡總統變得不一樣，臉書播放元旦重要談話到強硬回擊中國國家領導人習近平「九二共識、一國兩制」，有4萬人分享轉貼，總統臉書短短10天內增加了6萬人討論熱度；總統的line群組推出後，兩天內也衝破20萬人，IG討論熱度也持續加溫。

外界不難發現，近來總統臉書言論尺度大開、身分多樣，不僅是總統，有時也會變身「蔡教授」談社會安全網、甚至過去屬於高度機密的總統與行政院長蘇貞昌共進午餐討論政策的影片，也公開揭露。網友與讀者都可在第一時間掌握，不再只能等待媒體報導，權限大開，讓人眼睛為之一亮。

日前總統率幕僚突襲西門町巷弄美食，開心與外國觀光客聊天合影的照片上傳臉書後，也引發熱烈迴響。

林鶴明接受中央社記者訪問時說，總統社群平台的經營是打團體戰，成員約有10人，有人負責文稿、有人負責收集輿情，「平常也常需要陪總統跑行程」，各有分工，臉書主要幫忙管理者是兩位8年級女生翊婷與思吟，團隊成員除了本身既有業務外，還要協助處理社群平台的動態。

林鶴明說，過去兩年總統著重於推動改革，加上九合一選舉，總統不是選戰主角，宣傳方面「比較低檔式，沒有踩油門」，選後，團隊內部做了檢討、調整一些做法，總統也花了很多時間與幕僚討論社群平台的互動。

他進一步指出，過去政策論述會強調邏輯，但網路很多討論去脈絡化，網友會問「重點在哪裡？答案是什麼？」文筆、文句的處理方式可能會有所不同，但重點還是總統的言論內容。

以總統新年談話為例，林鶴明強調，團隊工作只是把文稿做些編輯加入圖片，放到臉書上，總統的說法完全沒有改變，元旦談話至今，10天內臉書討論熱度增加6萬人、IG也有成長，因為回饋好的激勵，決定循此模式做些改變。

林鶴明說，總統在跑行程的空檔，坐在車上會主動滑手機看臉書留言，有時候會問為何挑這張照片？總統在家裡也會幫愛貓蔡想想、Maru、Bella、Bunny退役導盲犬拍照，然後把照片傳給團隊成員、自行點菜。

至於總統怎麼處理網友留言，林鶴明說，幕僚會注意網友留言動態，重要訊息或論述會列印出來，提供總統參考，譬如說，總統回應習近平談話與經濟紅利分享方案，若網友分享看法不是情緒性而是有論述內容，幕僚都會印出來給總統看，總統看完後也在臉書回應，告訴網友們寫給她的信，她都有看到。

總統臉書發文是否有熱門排行，林鶴明說，總統回應習近平的談話，表達台灣不接受一國兩制；不同語言版的分享高達4萬人次，有4萬人將內容分享出去。其次、西門町突襲巷弄美食與外國觀光客合影的短片，發文後不到12小時，連計程車司機都知道，擴散速度算快。

林鶴明舉例，幕僚跟總統談到「辣台妹、辣台派」，總統反問「怎麼跟我有關係？」他向總統解釋，因為總統回應習近平的態度堅定就有人說很像辣台妹，是網友發想，後來Dwagie 大支改編的這首辣台妹freestyle版本，總統聽了之後就了解整個脈絡，理解社群平台會有標籤化或形象上的轉換。

此外，總統在臉書上將「台灣共識」翻成各國語言並開放網友幫忙補充，不少網友KUSO翻譯成「皮卡丘語」、「精靈語」、「古埃及文」，創意多樣讓人笑翻。一名清大學生發祭品文，把台灣共識翻成客語和台語版本，說「如果總統轉發了我就跳湖」，沒想到總統立刻轉貼，學生也兌現承諾。總統也到學生臉書留言「雞排可以當祭品，但台灣不能當祭品。」

林鶴明透露，當時總統聽到學生要跳湖，就告訴幕僚說，請學生以安全為重，不一定要跳。學生因而與總統連結，以後總統可能與這名學生見面，但透過臉書互動很直接，總統了解學生對這件事熱情，會更貼近對這件事的觀感。（編輯：林淑媛）1080119