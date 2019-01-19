蘇貞昌網路聲量翻紅 幕後操刀型男大叔曝光

行政院長蘇貞昌善用影像宣傳，上任以來，他透臉書直播、長輩圖、短片，宣傳政策，犀利、即時的風格，讓蘇貞昌網路聲量翻紅；這群小組成員有8、9人，蘇貞昌幕僚丁怡銘領軍。（丁怡銘提供）中央社記者葉素萍傳真 108年1月19日

（中央社記者葉素萍台北19日電）行政院長蘇貞昌善用影像宣傳，上任以來，他透過臉書直播、長輩圖、短片宣傳政策，犀利、即時的風格，讓蘇貞昌網路聲量翻紅；這群小組成員有8、9人，蘇貞昌幕僚丁怡銘領軍。

蘇貞昌社群網站頻頻出新招，炒熱網路聲量。丁怡銘說，這是很多人的功勞，包括影像小組、院長室幕僚等，成員約8、9人。

「多一分關心，少一分傷痛，多一分幸福」，大大的字，押在蘇貞昌臉上，蘇貞昌臉書透過影片談兒虐問題，典型的「長輩圖」風格，讓網友一眼就看懂重點。

操刀蘇貞昌臉書的幕僚群成員丁怡銘笑說，「字要大，不然長輩看不到」，他觀察，現在網路使用模式，九成的人滑手機，不會在捷運上開聲音、用耳機，為了增加影片的渲染力，小編們決定把字放大，而且大大的字就打在蘇貞昌臉上，這是傳統公務員不敢做的。

蘇貞昌上任一週以來，積極透過臉書與民眾即時互動，包括澎湖國家風景區管理處長陳志賢酒後與民眾衝突，交通部長林佳龍明快處理，給了應有的懲戒，蘇貞昌馬上透過短片稱讚這是「接地氣」內閣。

丁怡銘說，網友看網路影片的耐性只有一分鐘，因此，幕僚要把蘇貞昌的稿子濃縮成民眾理解的話，讓蘇貞昌在一分鐘內講完，剪輯速度也要很快，即時完成。

蘇貞昌上任前，幕僚透過影片解密徵詢新閣員的過程，影片中由2位年輕的蘇團隊幕僚以直擊的方式，帶民眾走一遍徵詢的流程，還意外捕捉到正在抹乳液的蘇貞昌。

丁怡銘笑說，這真的是不小心捕捉到的鏡頭，連小編都驚呼「這可以播嗎？」這個逗趣的畫面，引來網友好評連連。

另外，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌首次共進午餐討論政策的影片，也是丁怡銘與總統府發言人黃重諺、林鶴明討論發想出來的。

丁怡銘說，當時幕僚們擬定要一起吃滷肉飯、討論非洲豬瘟防治，各自拍影片，蘇貞昌說「現在要去見總統」、蔡總統則以「等一下要跟院長開會」開頭，穿插兩人當天各自的行程的「雙視角」影片，最後兩人一起開會；這支影片成功營造「蔡蘇合擊」的氛圍。（編輯：張均懋）1080119