羅文嘉突襲式直播 民進黨要抓緊年輕粉絲

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉上任後，民進黨官方臉書經營風格大不同，羅文嘉擔任神秘嘉賓突襲青年實習活動並全程直播，民進黨媒體創意中心統計，臉書年輕粉絲因此增加。

民進黨副秘書長徐佳青受訪指出，民進黨從2008年就開始新媒體的經營，不過，主要是採取分眾方式，例如婦女部有自己的粉絲頁，目標受眾就是女性；青年部也有自己的臉書，面對年輕族群，臉書內容與呈現方式也不同；至於民進黨官網則是以發布正式訊息為主，直播內容多是記者會、中常會後轉述，內容相對嚴肅。

羅文嘉擔任秘書長，上任第一天，民進黨開直播，讓羅文嘉以神秘嘉賓身分突襲青年部舉辦的國會青年實習計畫結業典禮，並與年輕學子座談。

民進黨媒體創意中心副主任張慧慈指出，這場突襲式直播的發想，起因於卓榮泰希望用創意的方式，向外界介紹新任秘書長羅文嘉，媒創中心與青年部主任何孟樺腦力激盪，發想到執行只有短短2天；用「出外景」的方式，讓卓榮泰與羅文嘉邊走邊談，進入結業典禮會場，卓榮泰向年輕人介紹羅文嘉後，留下羅文嘉面對年輕人百無禁忌提問。

張慧慈說，首次嘗試，效果很好，從後台管理的資訊分析，雖然55歲到64歲觀看群眾仍占大宗，但18歲到24歲、25歲到34歲與35歲到44歲，這3個年齡層觀看群眾都有增加，增幅最大是35歲到44歲的女性，增幅4.8%。

張慧慈指出，卓榮泰與羅文嘉也覺得這場突襲式直播效果不錯，未來媒創中心還會有其他更具創意的發想。

負責民進黨青年部社群媒體經營的專員呂姵閺說，民眾不喜歡政治人物硬邦邦的講話方式，突襲直播是用比較輕鬆有趣的方式，讓雙方對談，而從網友留言、互動內容來看，反應相當正面。

呂姵閺說，民進黨青年部經營官方粉絲頁，嘗試過不同的形式，從培育青年、認識東南亞、推廣台灣軟實力等議題多方著手，透過各種平台與社會做最直接對話，網路直播從「行動家on air」到每週一次的「Monday不Blue」，以及嘗試接近年輕族群的IG，多方嘗試。

民進黨青年部粉絲頁謝姓小編則發現，臉書上面的年輕人愈來愈少，青年部在去年7月成立IG帳號，透過生活化的內容文字，以「漏網鏡頭」等不同於臉書的表現方式，希望吸引更多年輕人眼光。（編輯：李信寬）1080119