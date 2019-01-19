馬英九搭網紅潮 當一日店員打工兼賣書[影]

（中央社記者游凱翔台北19日電）近日政壇吹起網紅風潮，翻轉民眾對政治刻板印象，前總統馬英九搭上順風車，在文具店打工當起「一日店員」，也順便向顧客推銷他的新書「八年執政回憶錄」。

近日政壇有了特別的現象，不少政治人物拍攝影片、當起網紅，翻轉民眾對政治的刻板印象，不僅讓政治人物耳目一新，也順勢捧紅了幾名在背後默默付出的政治幕僚。

春節將近，又到了政治人物送春聯的時刻，馬英九也搭上這股風潮，拍攝影片向民眾賀年。他在影片中先是戴起小白兔的帽子裝可愛、隨後又裝酷，最後還穿起龐克風的重型機車外套開場，但都被一旁的小編「打槍」，認為不是太俗、就是太胖導致外套塞不下。

馬英九則對著鏡頭說，又到了歲末年終的時刻，循例都要寫春聯賀歲迎新，但用了20年多年的毛筆「頭已經禿了差不多」，一向勤儉持家的他能省則省，決定「當一日店員」化身為「馬大九」，打工換筆。

而攝影團隊也在文具店內的牆壁架起攝影機，馬英九更戴帽子、口罩替民眾結帳，也順便向顧客推銷他的新書「八年執政回憶錄」，不過馬英九卻被民眾拒絕了6次，所幸最後有人認出是馬英九本人時，終於售出了第一本書，更有民眾相當熱情，一次買了數本，讓馬笑開懷。

馬英九也獲得店長認可，順利換到能夠寫春聯的文具。他也笑稱：「謝謝店長認可。」

馬英九最後說，更重要的是他走進了人群、為民眾服務，他也會把這份心情化成祝福，寫進春聯裡，也祝福民眾在新的一年「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」。（編輯：林興盟）1080119