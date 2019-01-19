台灣滷肉飯美味 德國巴伐利亞邦副議長也按讚

駐德國慕尼黑辦事處的臉書粉絲專頁近期更換封面照片，照片以台灣滷肉飯為主，加上「勇敢自信世界同行」的字樣。（圖取自www.facebook.com/TaiwaninMUC）

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）社群媒體當道，外交部駐外館處的臉書小編也紛紛用各樣創意方式介紹台灣。駐慕尼黑辦事處的臉書近期貼出一張台灣滷肉飯的「美照」引起廣大迴響，德國巴伐利亞邦副議長也來按讚。

近來國內政壇吹起社群媒體風，不少政治人物透過拍攝影片、直播，藉由臉書等社群媒體與國內民眾互動，翻轉民眾對政治的刻板印象。在國際宣傳方面，外交部同樣積極透過臉書、推特等社群媒體向國際發聲，包括宣傳台灣重要政策與立場，以及介紹台灣美食等。

其中，駐德國慕尼黑辦事處的臉書粉絲專頁近期更換封面照片，照片以台灣滷肉飯為主，加上「勇敢自信世界同行」的字樣。這張照片由駐慕尼黑辦事處小編親自拍攝，圖中美味的滷肉飯勾起許多旅外台灣人對滷肉飯的思念。

駐慕尼黑辦事處臉書近期貼出一張台灣滷肉飯的「美照」，巴伐利亞邦議會副議長林德斯巴哈也來留言按讚。（取自德國社民黨巴伐利亞邦議會黨團網站）中央社記者侯姿瑩傳真 108年1月19日

這張照片不僅有許多台灣網友留言，更特別的是，德國巴伐利亞邦議會副議長林德斯巴哈（Markus Rinderspacher）也為這張台灣滷肉飯照片按讚，並在臉書留言表示，「看起來很好吃！」

談到這張照片的起源，不願具名的駐慕尼黑辦事處臉書小編接受中央社記者訪問時表示，最近外交部不少外館臉書粉絲專頁不約而同跟隨總統蔡英文的臉書專頁，一起換上「勇敢自信世界同行」的首頁標語。

他說，原本想換上慕尼黑的城市照片，但後來發現自己多年前拍攝的滷肉飯照片搭上「勇敢自信世界同行」的字樣，頗有另類美感，就大膽嘗試了一下；不僅可以宣傳台灣傳統美食，鑒於台灣近來嚴防非洲豬瘟，也可以呼籲大家一起保護台灣豬隻。

這張照片至今已獲得約1000個讚，100多人在臉書轉分享。小編說，沒想到會在臉書上獲得這麼多讚；更重要的是，現在有越來越多德國人瀏覽駐慕尼黑辦事處的臉書粉絲專頁，辦事處的臉書也開始扮演連結台德兩國人民的角色。

小編透露，他正在研究如何用德國豬五花做出美味的台灣滷肉飯，計畫近期親手做滷肉飯宴請德國朋友，用美食促進台德關係。（編輯：張均懋）1080119