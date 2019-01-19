這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
破解迷思／滿漢全席只是想像 根本沒有108道菜色
兩岸

破解迷思／滿漢全席只是想像 根本沒有108道菜色

澳網選手盡情揮拍 幕後26位穿線師功不可沒
運動

澳網選手盡情揮拍 幕後26位穿線師功不可沒

班克西畫作讓屋主壓力大 400萬元售出
文化

班克西畫作讓屋主壓力大 400萬元售出

春節連假出勤 加班費這麼算
生活

春節連假出勤 加班費這麼算

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

張惇涵加入總統府團隊 林鶴明：將擔任發言人

最新更新：2019/01/19 22:11
總統府發言人林鶴明19日表示，府方盼借重前桃園市政府新聞處長張惇涵（圖）的豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關新聞聯繫工作推動，未來也將擔任發言人。（檔案照片）中央社　108年1月19日
總統府發言人林鶴明19日表示，府方盼借重前桃園市政府新聞處長張惇涵（圖）的豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關新聞聯繫工作推動，未來也將擔任發言人。（檔案照片）中央社　108年1月19日

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統府發言人林鶴明今晚表示，年初邀請前桃園市政府新聞處長張惇涵進入總統府團隊，借重張惇涵豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關新聞聯繫工作的推動，未來也將擔任發言人。

林鶴明晚間表示，從去年底開始，總統府逐漸加強對外新聞聯繫作業，也逐步針對相關的分工與業務內容進行重新的定位。因此，總統府也在今年初邀請張惇涵進入總統府團隊。

他說，張惇涵過去4年擔任桃園市政府新聞處長，不但有非常豐富的新聞聯繫經驗，在推動地方政務上也有許多創意的成果，順利協助桃園市長鄭文燦連任成功。總統府將借重他的豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關新聞聯繫工作的推動。

府方人士表示，未來仍將由總統府發言人黃重諺、林鶴明與新加入團隊的張惇涵負責總統府整體新聞聯繫工作。但在分工上，因應整體局勢的需要，黃重諺將會負責主導整體輿論戰情的統籌，林鶴明著重在強化經營總統網路社群工作，張惇涵則協助承接新聞聯繫工作。

府方人士說，社群時代，傳統新聞媒體和社群媒體彼此交互影響，實務上的運作幾乎是整合在一起，所以整體來說還是打「群組戰」，但透過強化人力，增加運轉效能擴大戰力，因應新的挑戰。

至於有關總統府人事，府方人士說總統日前就有表示會有調整，後續若有調整會再向外界說明。（編輯：李信寬）1080119

張惇涵小檔案
  • 生日：民國70年7月17日
  • 學歷：台灣大學政治學研究所碩士
  • 經歷：桃園市政府新聞處長、民進黨中央黨部主席室主任兼發言人
延伸閱讀
總統臉書尺度大開 幕後推手是八年級女生蘇貞昌3天火速組閣 教長文化部長人選峰迴路轉
地機族