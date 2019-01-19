張惇涵加入總統府團隊 林鶴明：將擔任發言人

總統府發言人林鶴明19日表示，府方盼借重前桃園市政府新聞處長張惇涵（圖）的豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關新聞聯繫工作推動，未來也將擔任發言人。（檔案照片）中央社 108年1月19日

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統府發言人林鶴明今晚表示，年初邀請前桃園市政府新聞處長張惇涵進入總統府團隊，借重張惇涵豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關新聞聯繫工作的推動，未來也將擔任發言人。

林鶴明晚間表示，從去年底開始，總統府逐漸加強對外新聞聯繫作業，也逐步針對相關的分工與業務內容進行重新的定位。因此，總統府也在今年初邀請張惇涵進入總統府團隊。

他說，張惇涵過去4年擔任桃園市政府新聞處長，不但有非常豐富的新聞聯繫經驗，在推動地方政務上也有許多創意的成果，順利協助桃園市長鄭文燦連任成功。總統府將借重他的豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關新聞聯繫工作的推動。

府方人士表示，未來仍將由總統府發言人黃重諺、林鶴明與新加入團隊的張惇涵負責總統府整體新聞聯繫工作。但在分工上，因應整體局勢的需要，黃重諺將會負責主導整體輿論戰情的統籌，林鶴明著重在強化經營總統網路社群工作，張惇涵則協助承接新聞聯繫工作。

府方人士說，社群時代，傳統新聞媒體和社群媒體彼此交互影響，實務上的運作幾乎是整合在一起，所以整體來說還是打「群組戰」，但透過強化人力，增加運轉效能擴大戰力，因應新的挑戰。

至於有關總統府人事，府方人士說總統日前就有表示會有調整，後續若有調整會再向外界說明。（編輯：李信寬）1080119