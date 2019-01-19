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旅客違規攜帶肉品 徐國勇：3天共查獲669件

最新更新：2019/01/19 23:00

（中央社記者王承中台北19日電）內政部長徐國勇今天表示，為防堵非洲豬瘟入侵台灣，過去3天共查獲669件旅客違規攜帶肉品入境，還有人帶金華火腿。之前緊急採購的4台X光機已開始運作，會再緊急採購18台。

行政院長蘇貞昌日前表示，來自非洲豬瘟疫區的旅客約占全體旅客20%，這些旅客的行李查驗要從3成提升到100%，否則若疫情擴散，養豬業將損失幾千億元；盼讓觀光客來台開心吃滷肉飯。

為宣導非洲豬瘟防疫工作，內政部今天在臉書粉絲頁「內政大小事-內政部」上，上傳一則由徐國勇說明內政部在防堵非洲豬瘟防疫工作的影片。

徐國勇在影片中表示，這幾天為防堵非洲豬瘟入侵台灣，政府很快拜託警察做相關檢驗，16日檢查出123件旅客違規攜帶肉品，17日檢出276件違規，18日檢出270件，其中還有人帶金華火腿，萬一帶有病毒，台灣整個豬肉產業上中下游都完蛋，每年損失新台幣2000億元，多可怕的數字。

徐國勇指出，這幾天警察同仁這麼辛苦檢查出這些違規攜帶的肉品，希望大家了解警察的辛苦。他也表示，之前緊急採購的4台X光機都裝好了，也已經開始運作，內政部會再緊急採購18台，他今天已把公文批出去，會連夜裝起來。

他說，相信大家的合作、警察的辛苦，以及旅客一點時間的等待，會讓非洲豬瘟遠離台灣。

徐國勇呼籲，請各位旅客，不管是國人，還是來台旅遊的旅客，千萬不要攜帶肉品入境，也不要網購國外肉類產品，不要到疫區畜牧場所參觀。（編輯：楊玫寧）1080119

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