羅文嘉：一國兩制不存在 香港是血淋淋例子

（中央社記者顧荃台北21日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，香港已是活生生、血淋淋的例子，就是一國兩制不存在；只要願意一起共同對抗中共獨裁政權威脅的任何人、團體、力量，都是民進黨合作結交的對象。

羅文嘉中午接受POP Radio專訪時被問到，如何面對民主進步黨內獨派大老逼宮總統蔡英文，以及如何與獨派溝通，羅文嘉表示，他認為自己內心要堅定，知道自己是來做什麼，心誠則正，就可以坦然面對。不只是獨派，對民進黨來講，在未來這一年，只要願意一起共同對抗中共獨裁政權威脅的任何人、團體、力量，都是合作結交的對象。

羅文嘉指出，台灣對外最大的威脅來自中共，中共跟中國不一樣，中共是中國的獨裁政權，中共獨裁政權想改變台灣的生活方式，所以提出一國兩制。但是怎麼可能同一國裡有些人享有基本人權、可以罵總統、有言論自由，卻有些人沒有，不可能有這樣的事。香港1997年回歸中國，作為一國兩制的模範，結果是活生生、血淋淋的例子，就是一國兩制不存在。

談到2020總統大選，要如何處理與台北市長柯文哲的關係，羅文嘉重申，「所有願意站在台灣民主價值的人，都是合作對象」。

羅文嘉認為，蔡總統任內兩年最傑出的表現，是在國際社會上成為台灣最佳代言人，站在台灣的立場上對國際社會直接發言，很冷靜、堅定、不挑釁，作為總統捍衛國家地位，這一點表現得很稱職；當然蔡總統也有一些限制跟不足之處，九合一選後蔡總統自己檢討，認為許多議題應親自站上第一線說明。

羅文嘉說，他離開政治圈10年再回來，認為政治圈內的人距離社會越來越遠，以為透過圈內熟悉的運作方式可以掌控社會變化，但其實是被社會遺棄，社會決定不理你，自己往前走。

他說，九合一選舉民進黨失去200萬票，這200萬票曾經在兩年前總統大選毫不保留的支持民進黨，現在卻掉頭就走。選民常常投票時感情大於理性，認為民進黨跟原本期待的不一樣，於是就不投。現在要把這200萬票重新找回來，一年、半年是不太足夠，但可以用最大的努力從頭開始做起。

當被問到怎麼看行政院長蘇貞昌與政務官開直播、用網紅的方式宣傳，羅文嘉表示，願意多做溝通是好事，比關在辦公室做決策好，不過要談的還是內容與價值，其他的技術都只是裝飾。可能剛開始大家不知道怎樣做比較好，他用寬容的心來看待。

至於「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組組長的爭議，羅文嘉說，社會應該要鼓勵年輕人，只要有本事就不用論資排輩的等下去，年輕人也要拿出最好成績。他從來沒見過趙怡翔，會用三個指標來檢驗，第一是趙的長官覺得趙做得好不好；第二是趙怡翔的服務對象、工作上打交道的人對趙的「市場評價」；第三是有沒有違法。（編輯：林興盟）1080121