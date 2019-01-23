助債務人重生 公益團體促政府宣導消債條例

（中央社記者范正祥台北23日電）立法院去年11月30日三讀通過修正消費者債務清理條例部分條文，民主進步黨立法委員吳玉琴與公益團體今天促請中央與地方政府加強宣導，幫助債務人善用這部立意良善的法律，重獲新生。

有鑑於債務人更生通過及清算免責比例仍無法達到先進國家標準，主動面對並進入法律程序的債務人，仍有很高比例無法解決債務問題，公益團體與吳玉琴等人過去幾年推動修法工作，立法院去年通過消債條例修法，藉由降低門檻、減輕壓力、放寬免責裁定、簡便程序等，希望能夠大幅提高更生通過及清算免責比例。

吳玉琴與法律扶助基金會、卡債受害人自救會、律師公會全聯會債務清理委員會、台北律師公會債務清理委員會，今天在立法院共同召開記者會宣導消債條例。

吳玉琴表示，消債條例去年完成修法，做了非常多措施要提高更生通過與清算免責比例，幫助債務人有重獲新生的機會，政府部門應多宣導這部立意良善的法律。

與會的律師林永頌指出，消債條例修法通過了，但是太多人不知道，很多民眾也看不懂，有債務的人事實上滿多的，中央政府與地方政府都有義務宣導這部法律。

林永頌呼籲，各縣市政府，特別是新任縣市長，可以與法律扶助基金會或律師公會合作，一起來宣導消債條例，「縣市長一點點的心力，也可以幫助債務人。」

記者會上，林永頌也提醒，債務人申請法律扶助要找「法律扶助基金會」，這是政府捐助的基金會。他說，請大家務必要小心，上網查時一定要查對，因為有很多名字很像，但都是代辦公司，既無律師又會收費，有時用錯誤的方式幫倒忙。

法律扶助基金會執行長周漢威說，債務就像陷阱一樣，債務人困在陷阱，要走出來需要大家的關心。配合消債條例通過修法，法律扶助基金會與民間團體將舉辦債務人說明會，讓立法院通過修法的美意落實在需要幫助的債務人身上。（編輯：趙蔚蘭）1080123