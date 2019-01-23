總統提名仿美式初選 朱立倫：只要公平都支持

（中央社記者余祥、劉冠廷台北23日電）國民黨中常委李昭平今天提案建議總統初選引入美式精神，表態參選總統的前新北市長朱立倫說，只要過程公平、透明，他都支持。前立法院長王金平說，只要可行，他都贊成。

國民黨中常委李昭平今天在中常會提案建議，總統初選引入美式精神，先分區辯論再進行民調和投票；黨主席吳敦義裁示，請智庫邀集學者專家、中常委組成小組，研議是否可行。

表態參選總統的朱立倫晚間參加國片「寒單」首映會前受訪時表示，國民黨是一個民主、開放的政黨，各種意見都有；初選只是過程，希望讓民眾看到國民黨能選出符合民意的人，代表國民黨爭取2020勝選，只要過程公平、透明，他都支持。

可能會在元宵節過後宣布是否參選總統的前立法院長、國民黨立委王金平告訴中央社記者，只要可行，他都會贊成；但他也說，不要因此造成讓國民黨被外界批評的太厲害，或是讓外界印象不好，比較重要，國民黨現在禁不起新的衝擊。

美式初選大致分為開放式初選和封閉式，開放式初選允許非黨員投票；封閉式初選則只有事先登記為黨員的選民，才有資格投票。（編輯：謝佳珍）1080123