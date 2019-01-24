備戰2020立委選舉 國民黨3月中下旬啟動提名

（中央社記者余祥台北24日電）備戰2020立委選舉，國民黨初步完成全國各選區立委人選盤點，預計農曆年後成立中央提名小組，3月中下旬開始分階段公告初選時程，無人競爭的單純選區最快在4月上旬完成提名。

國民黨組發會主委李哲華表示，組發會這週起陸續與各縣市黨部開會，了解各選區有意參選立委的人選，下週會繼續與縣市黨部開會，將在農曆年前完成所有選區的盤點。

李哲華表示，農曆年後國民黨就會成立中央提名小組，由國民黨副主席曾永權、郝龍斌、黨副秘書長杜建德、組發會以及個縣市黨部主委組成，預計2月13日提報中常會通過，授權提名小組進行立委提名作業的規劃和安排。

在立委提名時程方面，李哲華說，每個選區的狀況都不一樣，有的優勢選區欲參選人選眾多，有些則是僅有現任者有意願，無人挑戰，像這種單純選區，將在3月中下旬公告、受理登記，最快在4月上旬就可以完成提名。

至於多人競爭的選區則比較複雜，李哲華說，要配合各個有意參選者的時間、民調公司的時間，依序排定公告初選的時程和完成提名作業，預計將在4月上旬開始作業。（編輯：林沂鋒）1080124