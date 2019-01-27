立院建議 總統公職選罷法應減少歧異或合併立法

（中央社記者劉冠廷台北27日電）下屆總統與立委選舉是否合併舉行，引發討論，立法院法制局研究報告指出，公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法應減少歧異或研議合併立法 ；並建議研議採行不在籍投票。

法制局表示，因簡併選舉一直為近年來選舉政策所採行的方向，對於歷次合併選舉缺失，中選會程序上可再徵詢各界意見，以提出改革意見，並研議將公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法兩者規定整合一致，或逕合併立法以減少爭議。

法制局指出，為降低選舉成本，應研議採行不在籍投票制度 。為擴大參政權，節省社會成本，各界迭有應採行不在籍投票的提議。不在籍投票制度，是對於因故未能於投票日親自至投票所投票之人提供投票方式，其在許多民主國家採行多年，故民主國家大都將此投票制度當作政府應提供予選民的基本服務。

法制局表示，投票方式包括有通訊投票、代理投票、提前投票、特別投票所投票、移轉投票、投票證投票、網路電子投票等。應如何選擇適合的不在籍投票方式，尤其實施初期應如何實行以適合國情，哪些情形可適用不在籍投票，實應積極研議採行，以有助減輕選務行政成本。

法制局建議，選舉頻繁，政治動員可能過度，易導致社會衝突，投票日放假亦可能影響公司企業人力運用。為節省相關成本，選舉或補選時程應與相關行政部會協調，並適度調查輿情，應儘量選擇相同日期進行選舉或補選。

法制局表示，實務上該投票日應避開考試院、教育部舉辦的重要考試日期或我國傳統節慶日期，而將不利影響降至最低。（編輯：蘇志宗）1081027