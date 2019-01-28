謝長廷批假消息邪惡 強調不會屈服

駐日代表謝長廷27日晚間應台僑團體「全日本台灣連合會」之邀進行演講後，接受採訪表示，不希望有人一直操作假消息要他下台，否則就是死也不瞑目。中央社記者楊明珠東京攝 108年1月28日

（中央社記者楊明珠東京28日專電）駐日代表謝長廷昨晚接受台僑團體「全日本台灣連合會」之邀進行演講後，被媒體問到他近日在臉書上的發言。他表示，不希望有人一直操作假消息要他下台，否則就是死也不瞑目。

謝長廷26日在臉書表示，前外交部長歐鴻鍊本月24日接受名嘴訪問時說：「他（謝長廷）為了卸罪、脫罪就說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」、「因為謝長廷一直在說這個蘇啟誠有憂鬱症」等話語。

謝長廷說，這是造謠，如果他有講，請對方（歐鴻鍊）提出具體證據，他馬上公開道歉辭職。

謝長廷昨天在臉書上寫：「用這種邪惡的假消息想要逼我自動下台，我不會屈服。」「到底是有多愛我下台？我比較好奇的是，圍剿一位駐外代表帶給大家多大的成就感？」

昨晚，謝長廷被媒體問到此事時表示，他不知哪些人為什麼要逼他下台，基本上他推動台日友好關係，這攸關台灣的利益，台日友好有利於台灣的安全發展，有人誤會，認為他是「助日」、「媚日」，事實並非如此。

他認為，可能是有些人「反日」想破壞台日關係，將他視為眼中釘，但他覺得很納悶，這些人一直打擊他，到底有什麼好處呢？

他強調，這半年來打擊他的消息都是假的，說什麼他與高層不和、外交部要架空他、日方對他不滿，還有人說他曾說蘇處長有憂鬱症。其實，這些都是假消息。

對於有人放話說「明年總統大選時，要把謝長廷的事拿出來講」一事，謝長廷說：「要講也不用等到明年，現在只要拿出證據，證明我有說過蘇處長有憂鬱症，那我就道歉下台。」

他說：「要我下台很簡單，只要拿出一次證據就可以，但一直都是假的，然後就是要我下台，坦白講，就是死也死不暝目。」

謝長廷在「全日本台灣連合會」新年會上以「2018年九合一選後台日關係的展望」為題進行演講，內容提到近半年來，他如何對抗假消息。

他表示，有人說「不妥協就變得有爭議」、「謝長廷很有爭議」，但他認為如果怕有爭議就不講，那是錯誤的，所以之前他在臉書上寫道：「沈默沒有力量」。

他說，台灣內部有中國勢力，反對民進黨與日本靠近，所以反對解除對日本福島等5縣食品的管制，不希望台日友好。但中國卻在此時對日本釋出善意，拉攏日本，明顯採行「拉日孤台」策略，台灣內部的中國勢力要執行這「拉日孤台」策略，要拉他下台。（編輯：高照芬）1080128