台灣關係法40週年 酈英傑：4月將辦大型活動

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）美國制訂台灣關係法今年4月將滿40週年，美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，規劃於4月舉辦大型慶祝活動，邀請美國官員、國會議員來台共襄盛舉；此外，美台也將合作舉辦8場GCTF工作坊。

被視為台美關係基石的台灣關係法在美國國會通過後，由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於1979年4月10日簽署，效力回溯至當年1月1日。AIT在1979年依台灣關係法成立，負責推動美台實質關係。

在台灣關係法將滿40週年之際，酈英傑（Brent Christensen）日前接受中央社專訪時表示，規劃今年一整年將舉辦一系列慶祝活動，凸顯美台關係40年來的發展與成果；AIT每個月將推出不同主題的活動，包括科學、科技、教育、貿易、投資等。1月原定推出的主題為藝術與文化，但有若干活動受到美國聯邦政府暫停運作而延後舉行；2月的主題則是科學。

這是酈英傑去年8月來台就任後，首度接受台灣媒體專訪。他在專訪中表示，AIT也將2019年設定為「旅行年」（travel year），相關活動包括舉辦旅遊推廣活動與攝影比賽；AIT將定期選出好玩的去處，透過網路介紹給台灣民眾。

更重要的是，由於台灣關係法當年是在4月簽署，AIT規劃於今年4月舉行大型慶祝活動。酈英傑說，預期屆時將有重要的國會議員來台參加活動，並期盼美國行政部門也派資深官員出席活動；有關來台訪賓的部分，目前尚未定案。

此外，今年的重頭戲還包括AIT台北辦事處從信義路現址搬遷至斥資2.55億美元（約新台幣76億元）打造的內湖新館。酈英傑指出，AIT新館將成為深化美台關係的重要基地，彰顯美國對台承諾；在慶祝美台關係40年之際，同時也需要展望下一個40年，持續深化美台關係。

「我們很期待搬到新館」，酈英傑表示，AIT已開始搬遷部分物品到內湖新館，不過，仍須等到美國國務院核發相關建物驗收證書後，才能完全進駐新館。他並強調，AIT目前仍持續在信義路現址提供領務等服務，待搬遷工作完成後，將正式對外公告。

第3度駐台的酈英傑將成為首位在內湖新館辦公的AIT處長。他表示，任內主要目標是希望透過「4個增進」提升美台關係，包括增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。

經貿方面，他說，美國與台灣在台美貿易暨投資架構協定（TIFA）底下有活躍的對話，美方期盼在「不久的將來」與台灣舉行新一輪的TIFA會談。

對於外界關注的美國豬肉銷台議題，酈英傑表示，美方持續向台灣溝通，並希望在這些存在已久的農產品進口議題上取得進展。他重申，美國呼籲台灣當局採取以科學為基礎、符合國際標準的食安管理規則，美方也希望在下一輪的TIFA會談中討論相關議題。

有關台灣國際參與部分，他指出，美台雙邊定期舉行對話，討論美國如何支持台灣的國際參與。他也特別提到美台於2015年成立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。

過去3年多來，台美在GCTF架構下已舉辦10多場工作坊、邀請區域內國家的官員與專家來台，工作坊議題涵括公共衛生、婦女賦權、能源效率、人道援助與災害防救、縮短數位落差、執法合作、媒體識讀等。酈英傑說，藉由這些活動，能讓其他國家了解台灣在全球共同面臨的挑戰上所能做出的貢獻。

展望今年，酈英傑透露，今年規劃將舉辦8場GCTF工作坊。（編輯：張良知）1080130