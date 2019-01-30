不應以脅迫解決分歧 酈英傑籲兩岸進行對話

中國國家主席習近平1月2日發表對台談話，不承諾放棄對台使用武力。美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）（圖）表示，兩岸和平穩定攸關美方利益，他呼籲兩岸進行對話，不應以脅迫的手段解決分歧。中央社記者謝佳璋攝 108年1月30日

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）中國國家主席習近平1月2日發表對台談話，不承諾放棄對台使用武力。AIT處長酈英傑表示，兩岸和平穩定攸關美方利益，他呼籲兩岸進行對話，不應以脅迫的手段解決分歧。

習近平2日在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出包括堅持「一個中國」原則、探索「一國兩制」台灣方案等5項對台原則，並表示不承諾放棄對台使用武力。總統蔡英文隨後回應強調，台灣不會接受「一國兩制」。

關於習近平對台談話，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）日前接受中央社專訪時表示，對於任何兩岸情勢緊張的狀況，美方都表示關切。他強調，兩岸和平與穩定攸關美國深遠且重大利益，他呼籲北京與台北進行建設性的對話，以和平方式解決分歧。

他說，美國相信，不應使用脅迫的（coercive）手段來解決問題，他隨後也拿出隨身攜帶的台灣關係法小冊子，引述相關條文來說明美國立場。

根據台灣關係法第2條，任何企圖以非和平方式來決定台灣前途的動作，將被美國視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並且「為美國所嚴重關切」。酈英傑呼籲中國避免採取任何脅迫手段以危及台灣人民安全及社會經濟制度。

習近平談話是否對台造成威脅而引起美方關切，他說，就美方觀點而言，中國任何試圖以非和平方式解決分歧的言論，美國都表示關切。

對於解開兩岸目前僵局，美國是否能有任何著力點，酈英傑表示，應由兩岸人民自行處理這些問題。美國認為，「和諧的兩岸關係很重要」，也鼓勵兩岸對此進行建設性的對話。

此外，酈英傑指出，他擔任AIT處長任期內，目標是透過增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係來提升美台關係。在美國提出的印太戰略中，台灣在這個「4個增進」中都有可扮演的角色。

他指出，作為美國的安全夥伴，台灣扮演重要角色。台灣關係法明定美國對台灣的安全承諾，「美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務」。

酈英傑指出，過去一年多來，美國持續對台軍售顯示了美國對台灣安全的持續支持。（編輯：張良知）1080130