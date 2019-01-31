外交部籲WHO摒棄政治干擾 感謝宏都拉斯挺台

WHO 28日在臉書發布一則「健康是人權」貼文，並附上影片強調「全民均健」。外交部、衛生福利部都透過官方臉書帳號留言表示，「100%同意」並加上「台灣可以幫忙」的主題標籤。（圖取自facebook.com/WHO）

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）中美洲友邦宏都拉斯在世界衛生組織（WHO）執委會會議中發言挺台。外交部今天表示，感謝宏國肯定與台灣在醫療方面的合作，呼籲世衛摒棄政治因素干擾，讓台灣完整參與相關會議。

WHO執委會於1月24日至2月1日在瑞士日內瓦舉行。外交部指出，宏都拉斯與會代表30日於執委會會議中發言表示，宏國正採取具體行動以加速達成永續發展目標的進程，並透過國際技術合作援助，建立公平的基礎醫療照護系統，「特別與我們台灣友人在醫衛領域上進行合作」；外交部對此表示感謝。

同時，外交部強調，作為國際社會負責任的利害關係者，台灣秉持「踏實外交，互惠互利」的原則，營造互惠雙贏的邦誼；台灣也願意將醫衛成就與有需要的國家分享，做好與各國攜手共同增進全人類健康福祉的準備。

外交部再次呼籲WHO回歸醫衛專業考量，「摒棄政治因素干擾，早日讓台灣完整參與各項會議、機制及活動」。

根據外交部提供資料，自WHO執委會開會以來，目前已有9個國家與會代表在會議中發言支持台灣，包括美國、日本，以及友邦海地、巴拉圭、史瓦帝尼、瓜地馬拉、尼加拉瓜、索羅門群島、宏都拉斯。

此外，WHO於28日在臉書專頁上發布一則「健康是人權」的貼文，並附上影片強調「全民均健」（health for all）。外交部、衛生福利部都透過官方臉書帳號在貼文底下留言表示，「100%同意」並加上「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的主題標籤；另外，包括駐美國代表處、駐法國代表處、駐瑞典代表處也透過臉書帳號在底下留言。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中共打壓，2017、2018連續2年台灣未能獲邀請參與WHA。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開。WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向；WHO執委會則負責決定WHA的議程。（編輯：王永志）1080131