最新財產申報 傅崑萁夫婦不動產逾8000萬

（中央社記者王承中台北31日電）監察院最新一期廉政專刊今天出刊，前花蓮縣長傅崑萁夫婦存款較去年增加近新台幣200萬元，為624萬4525元，債務減少約200萬元，並申報7筆不動產，總價值約8011萬861元。

根據監察院去年3月公布的129期廉政專刊，傅崑萁與夫人、現任花蓮縣長徐榛蔚申報土地3筆、建物3筆，存款有430萬9463元，股票24筆總價176萬多元，皆為徐榛蔚所有，債務則有7929萬5601元，遭部分媒體質疑為最窮縣長。傅崑萁出面駁斥，強調自己的財產並非赤字。

監察院今天公布最新一期廉政專刊指出，傅崑萁夫婦存款增加為624萬4525元，較去年增加193萬5062元，而債務方面，則下降為7724萬1862元，較去年減少205萬3739元。而有價證券不變，為176萬多元，仍全由徐榛蔚持有。傅崑萁夫婦也申報7筆不動產，總價值約8011萬861元。

根據廉政專刊指出，副總統陳建仁與夫人羅鳳蘋共同申報存款為465萬9593元，較去年減少約100萬元，基金受益憑證共1282萬7430元，全數登記在羅鳳蘋名下，另申報土地4筆、建物6筆。

總統府秘書長陳菊申報存款為1161萬68元，兩筆土地、一筆保單。總統府副秘書長劉建忻與夫人王時齊共同申報存款為2206萬2595元，有價證券為254萬2325元，另有5筆土地、8筆建物。法務部長蔡清祥與妻子祝曉梅共同申報存款為375萬1716元。

監察院長張博雅與丈夫紀展南申報土地13筆、建物5筆，皆為繼承，存款有470萬7424元，債務有3364萬元，包括房屋貸款、汽車貸款。另信託18筆土地、6筆建物。立法院長蘇嘉全與夫人洪恒珠申報土地1筆、建物3筆，存款有6813萬2292元，有價證券763萬1884元。另信託2筆土地。（編輯：鄭雪文）1080131