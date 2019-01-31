核電廠不延役 綠委稱是最好選擇藍委指忽視民意

（中央社台北31日綜合報導）經濟部今天拍板核電廠不延役，民進黨立法院黨團副幹事長賴瑞隆表示，這對目前台灣來說是最好的選擇；國民黨團則認為，此舉顯然是忽視民意，也違反已經通過的「以核養綠」公投案。

經濟部今天公布新能源配比，評估今年及明年可做到年減火力發電1%，且能穩定供電，但民國110年起無法達標；此外，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。

賴瑞隆晚間告訴中央社記者，若在能源調配上能處理過來，並考量核廢料處理問題及核安疑慮，核電不延役、不重啟，這對目前台灣來說是最好的選擇，也是多數人民有共識的決定，而綠電部分也要積極發展。

賴瑞隆認為，公投題目沒有講得很清楚，而火力發電包括燃煤、燃氣，每年減1%要減到多少、替代能源在哪，2年後或許可以重新檢討能源政策。

關於火力發電今、明2年年減1%，民進黨台中市立委黃國書則指出，空污問題嚴峻，經濟部做這樣的處理，他持「正面」態度看待，但到底要減少到多少才是合理，未來有待討論，但至少經濟部做出善意的回應、呼應民意，跨出第一步。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗受訪表示，「以核養綠」是去年11月24日通過的公投案，也是最直接、最有效、最新的民意，根據法律規定，政府對於此一公投案的通過必須「為必要的處置」。但是如今經濟部卻拍板核電廠不延役，此舉顯然是忽視民意，也違反已經通過的「以核養綠」公投案，令人遺憾，予以譴責。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，因為有安全問題，所以支持核電廠不延役；經濟部應公布長期能源策略，因為最近風電躉購價格也確定了，到底風電等綠能發電是否能補足火力發電這塊。

徐永明說，新會期行政院長蘇貞昌報告施政方針時，能源政策一定是朝野立委質詢的焦點，期待蘇貞昌能更完整報告。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，能源政策要做整體考量，要納入環境與產業等因素，都要兼顧到，但現在只看到經濟部說明能源政策的方向，他認為不夠完整。（編輯：楊玫寧）1080131