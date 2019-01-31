2025年能源配比難估算 經部盼別再新增發電限制

經濟部31日說明能源相關公投評估結果，決定既有核電廠不延役、核四不重啟，火力發電量能在公投有效年限2年內各年減1%。圖為台中火力發電廠。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部今天公布今、明2年火力發電量將各減1%，但2025年能源配比因燃煤限制因素不確定尚無法推算，經濟部長沈榮津表示，希望地方政府別針對既有機組再新增發電限制。

經濟部今天召開記者會說明能源相關公投評估結果，決定既有核電廠不延役、核四不重啟，火力發電量能在公投有效年限2年內各年減1%，也就是說，今、明兩年火力發電量將較2017年各減23億及46億度。

按照公投結果，經濟部未規劃任何新增燃煤機組計畫，沈榮津說明，這次盤點都有把地方政府既有明確的燃煤機組限制納入考量，評估尚能穩定供電，但沈榮津也藉此機會喊話，希望地方政府不要針對既有機組再新增發電限制。

按現行地方政府要求，台中火力電廠今年將減量24%、明年40%；高雄興達電廠減量20%，不過3、4號機生煤使用許可將在2月4日到期，相關規定尚在溝通中。

沈榮津並表示，在燃煤機組發電受限狀況下，綠能與燃氣將成為未來發電主力，希望各界全力支持太陽光電、風電、燃氣機組及天然氣接收站等開發計畫，讓現階段規畫能如期如質完成。

至於2025年能源配比目標是否可能因火力受限而有變化，能源局長林全能表示，燃煤部分受到地方政府相當多限制，未來是否新增限制都還在與地方政府溝通，所有不確定因素穩定下來後，才能正確算出2025年各項發電來源占比。（編輯：林孟汝）1080131