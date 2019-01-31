新版能源政策出爐 工商團體盼核電轉為備用

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）經濟部今天公布新版能源政策，工商團體表示，企業界希望政府能夠提出穩定能源政策，電力攸關企業投資意願，也希望政府應將核電轉為備用，讓企業界放心「至少還有核電在」。

因「反空污」及「以核養綠」兩項公投過關，經濟部依公投結果重新檢討能源政策，經濟部今天公布新能源配比，在穩定供電的情況下，評估今年及明年可做到年減火力發電1%，但民國110年起無法達標。經評估後，核電廠則是按照原訂時程進行除役。

對於今年及明年可做到年減火力發電1%，但第3年起無法達標，工商協進會理事長林伯豐表示，政府並沒有回應民意減少火力發電，空氣污染並不會改善，政府要對歷史負責。

全國商總理事長賴正鎰則說，工商企業界最關注台灣能否「穩定供電」，電力影響企業界投資意願，對新版能源政策沒有信心。

對於核電按照原訂時程除役，賴正鎰說，希望核電廠能夠轉成備用，讓企業界有信心「至少還有核電在」，消除缺電疑慮。林伯豐則表示，應該舉辦公投讓民意決定是否重啟核四，國際上許多國家仍增建核電廠，「為何台灣不行？」

賴正鎰說，政府發展綠色能源讓人擔憂供電穩定性，在夏天用電尖峰時段，「是否因沒風就無電可用」。林伯豐也表示，政府推動綠色能源，但是離岸風電躉購費率一度新台幣5.5元，勢必造成電價調漲，讓企業經營困難，也會影響外商來台投資意願，將影響台灣經濟。

賴正鎰則呼籲，希望政府能有穩定的能源政策，讓人民、企業對於供電有信心。（編輯：黃國倫）1080131