核能不延役 新北市府尊重屏縣府贊成

（中央社記者黃旭昇、郭芷瑄31日電）經濟部拍板核能不延役，新北市政府表示，尊重中央決定；屏東縣政府則表示，縣長潘孟安原本就反對核三廠延役。

新北市新聞局長蔣志薇表示，全國能源政策屬中央權責，核一、核二是否延役，新北市府尊重中央的決定，新北市府一向重視民眾意見及核能安全和核廢料處理，中央應宣示新北市不是核廢料最終處置場，並說明集中或最終處置場的規劃期程。

根據行政院原子能委員會網站，核一廠一號機去年底已除役，二號機的運轉執照期限則是今年的7月15日；核二廠一號機和二號機的運轉執照期限分別是民國110年12月27日和112年3月14日；核三廠一號機與二號機的運轉執照期限則是113年7月26日與114年5月17日。

針對核三廠不延役，屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣長潘孟安在擔任立委時，就反對核三廠延役，擔任屏東縣長後，縣府的立場就是反對核三廠延役，縣府除了延續前縣長曹啟鴻的養水種電太陽能政策外，也成立綠能辦公室積極推動綠色能源，目前除了推動太陽能外，也推動沼氣、浮筒式、潮汐及風力發電等。

恆春鎮長盧玉棟表示，核三廠不延役，核春鎮民當然高興，但是，不延役不代表不運轉，還有核廢料庫存在核三廠內，政府也要把核廢料移走，在沒有移走前，要如何配套回饋恆春半島居民，政府也該有個政策出來。（編輯：吳協昌）1080131