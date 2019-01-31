這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳
生活

綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳

專訪／鄭麗君的5個9 持續走在民主實踐道路上
文化

專訪／鄭麗君的5個9 持續走在民主實踐道路上

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁
生活

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 新聞專題
新聞專題
經濟部拍板 核電廠不延役
經濟部31日公布新能源配比，評估今年及明年可做到年減火力發電1%，且能穩定供電，但民國110年起無法達標；此外，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。
新聞專題
經濟部拍板 核電廠不延役5/6

核能不延役 新北市府尊重屏縣府贊成

最新更新：2019/01/31 19:27

（中央社記者黃旭昇、郭芷瑄31日電）經濟部拍板核能不延役，新北市政府表示，尊重中央決定；屏東縣政府則表示，縣長潘孟安原本就反對核三廠延役。

新北市新聞局長蔣志薇表示，全國能源政策屬中央權責，核一、核二是否延役，新北市府尊重中央的決定，新北市府一向重視民眾意見及核能安全和核廢料處理，中央應宣示新北市不是核廢料最終處置場，並說明集中或最終處置場的規劃期程。

根據行政院原子能委員會網站，核一廠一號機去年底已除役，二號機的運轉執照期限則是今年的7月15日；核二廠一號機和二號機的運轉執照期限分別是民國110年12月27日和112年3月14日；核三廠一號機與二號機的運轉執照期限則是113年7月26日與114年5月17日。

針對核三廠不延役，屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣長潘孟安在擔任立委時，就反對核三廠延役，擔任屏東縣長後，縣府的立場就是反對核三廠延役，縣府除了延續前縣長曹啟鴻的養水種電太陽能政策外，也成立綠能辦公室積極推動綠色能源，目前除了推動太陽能外，也推動沼氣、浮筒式、潮汐及風力發電等。

恆春鎮長盧玉棟表示，核三廠不延役，核春鎮民當然高興，但是，不延役不代表不運轉，還有核廢料庫存在核三廠內，政府也要把核廢料移走，在沒有移走前，要如何配套回饋恆春半島居民，政府也該有個政策出來。（編輯：吳協昌）1080131

地機族
請繼續往下閱讀